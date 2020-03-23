Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки

Арбитражный суд Липецкой области признал местную предпринимательницу виновной в незаконном использовании персонажей «Робокар». Женщине придется заплатить солидный штраф и отдать игрушки на утилизацию.

Южно-корейская фирма «Рои Вижуал» подала иск на предпринимательницу из села Талицкий Чамлык Добринского района. До сеульской компании, которая является держателем бренда серии игрушек «Робокар», дошли сведения, что липчанка нарушает ее права — торгует игрушками с их персонажами из «Щенячьего патруля». Реализация игрушек была зафиксирована летом 2019 года: липчанка сбывала героев «Щенячьего патруля» в поселке под Воронеж. Сеульская компания направила липчанке претензию, та оставила требование о компенсации нарушенных прав без внимания.



Суд признал правоту сеульской компании и взыскал в ее пользу с липчанки 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на произведения изобразительного искусства. Пластиковые игрушки отправят на утилизацию.