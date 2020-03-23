58 минут назад
Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки
Арбитражный суд Липецкой области признал местную предпринимательницу виновной в незаконном использовании персонажей «Робокар». Женщине придется заплатить солидный штраф и отдать игрушки на утилизацию.
Суд признал правоту сеульской компании и взыскал в ее пользу с липчанки 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на произведения изобразительного искусства. Пластиковые игрушки отправят на утилизацию.
Гость
вв
Мэр
Перри Мейсон
Сергей 13
Знание
Animal planet
молодой тупняк
Сергей
жуть-жуткая!