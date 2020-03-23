Общество

58 минут назад

Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки

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#игрушка #Щенячий патруль
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Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки

Арбитражный суд Липецкой области признал местную предпринимательницу виновной в незаконном использовании персонажей «Робокар». Женщине придется заплатить солидный штраф и отдать игрушки на утилизацию.

Южно-корейская фирма «Рои Вижуал» подала иск на предпринимательницу из села Талицкий Чамлык Добринского района. До сеульской компании, которая является держателем бренда серии игрушек «Робокар», дошли сведения, что липчанка нарушает ее права — торгует игрушками с их персонажами из «Щенячьего патруля». Реализация игрушек была зафиксирована летом 2019 года: липчанка сбывала героев «Щенячьего патруля» в поселке под Воронеж. Сеульская компания направила липчанке претензию, та оставила требование о компенсации нарушенных прав без внимания.

Суд признал правоту сеульской компании и взыскал в ее пользу с липчанки 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на произведения изобразительного искусства. Пластиковые игрушки отправят на утилизацию.
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#игрушка #Щенячий патруль
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Комментарии (10)

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Гость

11 минут назад
Вы серьёзно?????
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вв

11 минут назад
страна дураков .....хоть фотку выложили ...что за игрушки ...кто их делал ....
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Мэр

14 минут назад
А магазин зебра шоурум на проспекте победы, продолжает торговать зарегистрированными брендами и им на все положить. Куда смотрят правоохранительные органы?
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Перри Мейсон

18 минут назад
Все как в цивилизованных странах..
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Сергей 13

22 минуты назад
Я в каждом ТЦ найду десяток продавцов с такими игрушками,сеульская компания озолотеет.Тётя в полицаев стаканчиками не кидалась?Кому она на хвост наступила?
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Знание

39 минут назад
молодой тупняк, верный ник у вас товарищ.
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Animal planet

40 минут назад
Не сама же она изготавливала эти игрушки.
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молодой тупняк

42 минуты назад
За нами даже Корейцы наблюдают и контролируют наши действия, вот это независимость страны, вот это достижение, вот это прорывище перед всем миром!
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Сергей

47 минут назад
Очень легко отделалась.
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жуть-жуткая!

53 минуты назад
абсурд
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