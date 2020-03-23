Частный сектор Липецка останется без света, а спорткомплекс «Сокол» - без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся улицы Рыбалко и Харьковская. Воду отключат, чтобы устранить утечку на водопроводе Д-100 мм по улице Рыбалко, 19а.



В это же время холодную воду отключат в спорткомплексе «Сокол» по улице Ушинского, 5 – там будут ремонтировать внутренние сети.



А с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах



№№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 марта и



№ 68 по улице Советской.



Подвоз воды организуют по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество на улицах Маргелова, Коттеджной, Взлетной, Ангарской, Романовской, Детской, 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, 4-й Лесной, а также в переулках Лирическом, Серебристом, Туманном. С 09:00 до 17:00 света не будет в домах на улицах Кирова, Чкалова, Комсомольской – на этих трех улицах сети электроснабжения будут ремонтировать с 23 по 27 марта.



Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

