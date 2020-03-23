Происшествия

сегодня, 07:39

Частный сектор Липецка останется без света, а спорткомплекс «Сокол» - без холодной воды

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#энергоснабжение
Частный сектор Липецка останется без света, а спорткомплекс «Сокол» - без холодной воды
Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся улицы Рыбалко и Харьковская. Воду отключат, чтобы устранить утечку на водопроводе Д-100 мм по улице Рыбалко, 19а. 

В это же время холодную воду отключат в спорткомплексе «Сокол» по улице Ушинского, 5 – там будут ремонтировать внутренние сети.  

А с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах 

№№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 марта и 

№ 68 по улице Советской.  

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество на улицах Маргелова, Коттеджной, Взлетной, Ангарской, Романовской, Детской, 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, 4-й Лесной, а также в переулках Лирическом, Серебристом, Туманном. С 09:00 до 17:00 света не будет в домах на улицах Кирова, Чкалова, Комсомольской – на этих трех улицах сети электроснабжения будут ремонтировать с 23 по 27 марта.  

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
897
#энергоснабжение

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