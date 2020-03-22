18 минут назад
Диагноз «коронавирусная инфекция» у двух пациентов инфекционной больнице не подтвержден
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено, сообщает Оперативный штаб
Напомним, что под наблюдением врачей инфекционной больницы находятся женщина 1998 г.р., которая вернулась в регион после пребывания в Доминиканской Республике, и мужчина 1993 г.р. вернувшийся из Андорры. У обоих взяты все необходимые анализы, включая анализ на новую коронавирусную инфекцию. У женщины - сразу по обращении в инфекционную больницу. У мужчины - в ходе обследования на дому в процессе самоизоляции.
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