Здоровье

18 минут назад

Диагноз «коронавирусная инфекция» у двух пациентов инфекционной больнице не подтвержден

2 238
#кронавирус
Диагноз «коронавирусная инфекция» у двух пациентов инфекционной больнице не подтвержден

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено, сообщает Оперативный штаб

- В инфекционной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся два человека. Диагноз лабораторно не подтвержден. Проводятся дополнительные исследования, - добили в оперштабе..

Напомним, что под наблюдением врачей инфекционной больницы находятся женщина 1998 г.р., которая вернулась  в регион после пребывания в Доминиканской Республике, и мужчина 1993 г.р. вернувшийся из Андорры. У обоих взяты все необходимые анализы, включая анализ на новую коронавирусную инфекцию. У женщины - сразу по обращении в инфекционную больницу. У мужчины - в ходе обследования на дому в процессе самоизоляции. 

Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервацио
2 238
#кронавирус

Комментарии (2)

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Жирный охряпок из Ельца

2 минуты назад
Ну слава богу, но я все равно очень сильно очкую. Поэтому я буду общаться только по телефону.
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Мать хохла

3 минуты назад
Мой ушлепок расстроится...
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