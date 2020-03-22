В России
47 минут назад
Россияне закупаются квартирами
Но ажиотажный спрос будет недолгим
Вторичная недвижимость в России продолжает дорожать. В марте тенденция сохранится благодаря ажиотажному спросу на фоне падения рубля и прогнозируемому подорожанию ипотеки. На рынке сложились благоприятные условия для продажи жилья, но многие собственники предпочли снять объявления с продажи или завысить стоимость лотов. Консультанты ждут, что скоро ситуация изменится и жилье начнет медленно дешеветь.
Средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке в российских городах-миллионниках в марте составила 78 тыс. руб. за кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН. Относительно февраля показатель увеличился на 0,5%, марта прошлого года — 4,6%. Согласно оценкам «Авито Недвижимости», в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее. В ЦИАН максимальный прирост цен отмечают в Красноярске, где за месяц вторичное жилье подорожало на 2%, до 64,2 тыс. руб. за кв. м. В Омске показатель вырос на 1,8%, до 49,1 тыс. руб. за кв. м. Небольшое снижение аналитики отмечают в Краснодаре, где вторичное жилье за месяц подешевело на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отмечают небольшое снижение стоимости готовых квартир на 0,32% (до 56,2 тыс. руб. за кв. м) в Ростове-на-Дону.
В Москве, по оценкам директора департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 215,2 тыс. руб. за кв. м, это на 1,5% превышает значение начала года. Эксперт отмечает, что сейчас в столице отмечается острый дефицит бюджетного, но в то же время качественного предложения. На этом фоне собственники ликвидных лотов завышают на них цены: однокомнатные квартиры, по словам господина Шломы, дорожают в среднем быстрее рынка, с начала года они прибавили 1,9%, сообщает www.kommersant.ru
Средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке в российских городах-миллионниках в марте составила 78 тыс. руб. за кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН. Относительно февраля показатель увеличился на 0,5%, марта прошлого года — 4,6%. Согласно оценкам «Авито Недвижимости», в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее. В ЦИАН максимальный прирост цен отмечают в Красноярске, где за месяц вторичное жилье подорожало на 2%, до 64,2 тыс. руб. за кв. м. В Омске показатель вырос на 1,8%, до 49,1 тыс. руб. за кв. м. Небольшое снижение аналитики отмечают в Краснодаре, где вторичное жилье за месяц подешевело на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отмечают небольшое снижение стоимости готовых квартир на 0,32% (до 56,2 тыс. руб. за кв. м) в Ростове-на-Дону.
В Москве, по оценкам директора департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 215,2 тыс. руб. за кв. м, это на 1,5% превышает значение начала года. Эксперт отмечает, что сейчас в столице отмечается острый дефицит бюджетного, но в то же время качественного предложения. На этом фоне собственники ликвидных лотов завышают на них цены: однокомнатные квартиры, по словам господина Шломы, дорожают в среднем быстрее рынка, с начала года они прибавили 1,9%, сообщает www.kommersant.ru