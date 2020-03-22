В ближайшее время в России подорожает гречка и рис

Поставщики предупредили торговые сети о повышении оптовых цен.

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15-20 процентов. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на представителей сетей Лента, Магнит и Командор, (последний работает в Восточной Сибири). Отмечу, что ранее ретейлеры сообщили РБК, что не намерены повышать цены. А в Федеральной Антимонопольной службе пообещали проверять все случаи неправомерного роста стоимости социально значимых продуктов.

Ранее президент старны Владимир Путин заметил, что ситуация с прдовольствием в России надежная .И рекомендовал не закупаться в прок, чтобы потом не выбрасывать продукты

Добавим, что дистрибьютеры и поставщики риса также заявляют о повышении отпускных цен.

В России предпринимаются недостаточные меры для сохранения малого и среднего бизнеса, считает экономист Дмитрий Прокофьев. Он сказал «Эху Москвы», что правительство не обращает внимание на важные сферы деятельности, сообщает echo.msk.ru