В России

51 минуту назад

В ближайшее время в России подорожает гречка и рис

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Поставщики предупредили торговые сети о повышении оптовых цен.

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15-20 процентов. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на представителей сетей Лента, Магнит и Командор, (последний работает в Восточной Сибири). Отмечу, что ранее ретейлеры сообщили РБК, что не намерены повышать цены. А в Федеральной Антимонопольной службе пообещали проверять все случаи неправомерного роста стоимости социально значимых продуктов.
Ранее президент старны Владимир Путин заметил, что ситуация с прдовольствием в России надежная .И рекомендовал не закупаться в прок, чтобы потом не выбрасывать продукты

Добавим, что дистрибьютеры и поставщики риса также заявляют о повышении отпускных цен.

В России предпринимаются недостаточные меры для сохранения малого и среднего бизнеса, считает экономист Дмитрий Прокофьев. Он сказал «Эху Москвы», что правительство не обращает внимание на важные сферы деятельности, сообщает echo.msk.ru

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