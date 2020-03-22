В России
53 минуты назад
В Нижневартовске гость на свадьбе убил жениха
Инцидент произошел 21 марта около двух часов ночи в банкетном зале кафе «Летучий голландец».
По данным СУ СКР по региону, 50-летний гость поссорился с 56-летним женихом, который праздновал собственную женитьбу. Он нанес жениху множественные удары ножом в грудь, пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Подозреваемый задержан, сообщает www.znak.com
Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Подозреваемый задержан, сообщает www.znak.com