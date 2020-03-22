В России

53 минуты назад

В Нижневартовске гость на свадьбе убил жениха

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В Нижневартовске гость на свадьбе убил жениха

Инцидент произошел 21 марта около двух часов ночи в банкетном зале кафе «Летучий голландец».

По данным СУ СКР по региону, 50-летний гость поссорился с 56-летним женихом, который праздновал собственную женитьбу. Он нанес жениху множественные удары ножом в грудь, пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Подозреваемый задержан, сообщает www.znak.com

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