В России
55 минут назад
ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Тамбовской области
Есть погибшие
Авария случилась в 6.59 в Жердевском районе Тамбовской области. На 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград» два пассажирских рейсовых автобуса «Москва-Волгоград» пытались избежать столкновения и разъехались по обочинам. Из-за этого один из автобусов перелетел отбойник и вылетел в кювет обочины. Об этом сообщает сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.
На данный момент известно, что в результате ДТП погибли 2 человека. Еще 15 получили различные травмы. Пострадавших доставляют в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ. На месте происшествия работает 46 человек личного состава и 20 единиц техники от МЧС России. 13 человек и 4 единицы техники (группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области и местного пожарно-спасательного гарнизона). На месте с пострадавшими работают психологии ГУ МЧС России по Тамбовской области. Также открыт телефон горячей линии по номеру 8 (4752) 72 99 50, сообщает tvtambov.ru
На данный момент известно, что в результате ДТП погибли 2 человека. Еще 15 получили различные травмы. Пострадавших доставляют в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ. На месте происшествия работает 46 человек личного состава и 20 единиц техники от МЧС России. 13 человек и 4 единицы техники (группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области и местного пожарно-спасательного гарнизона). На месте с пострадавшими работают психологии ГУ МЧС России по Тамбовской области. Также открыт телефон горячей линии по номеру 8 (4752) 72 99 50, сообщает tvtambov.ru