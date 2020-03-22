Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате

Сумма долга превышала 2 миллиона рублей

Как сообщили в Госинспекция труда, АО «Раненбург-Комплекс» погасило задолженности по заработной плате в размере 1 млн. 629 тыс.рублей, ЗАО «Рощинское» также ликвидировало задолженность заплате перед сотрудниками ы в размере 635 тыс. рублей. Обе агрофирмы работают в Чаплыгинском районе.



Задолженности по заработанной плате компании вернули после вмешательства Госинспекции труда Липецкой области, и выданных им соответствующих предписаний.



Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции.

