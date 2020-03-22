Общество

сегодня, 10:22

Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате

4 550
#зарплата #задолженность
Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате

Сумма долга превышала 2 миллиона рублей

Как сообщили в Госинспекция труда, АО «Раненбург-Комплекс» погасило задолженности по заработной плате в размере 1 млн. 629 тыс.рублей, ЗАО «Рощинское» также ликвидировало задолженность заплате перед сотрудниками ы в размере 635 тыс. рублей. Обе агрофирмы работают в Чаплыгинском районе. 

Задолженности по заработанной плате компании вернули после вмешательства Госинспекции труда Липецкой области, и выданных им соответствующих предписаний.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции.
4 550
#зарплата #задолженность

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Малоимущий

41 минуту назад
Эх, мне бы столько бабла, как на фотке! Зажил бы, наконец-то, как богач!!!
ответить

Ваш

52 минуты назад
Пря Сталяне долги крестьянам возвращали трудоднями
ответить

Рабочий.

55 минут назад
А причетаемые пении где? Так как сейчас везде начисляются пении за не уплату в срок.
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 10:29
Хватит кошмарить бизнес!
ответить

Еще в рубрике

В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок
#медицинские маски #коронавирус
20
В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок

сегодня, 10:35

Общество
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды

сегодня, 08:28

Общество
Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»
#коронавирус
123
Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»

вчера, 19:10

Общество
Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден
#коронавирус
64
Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден

вчера, 16:47

Общество
В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела
#субботник
180
В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела

вчера, 14:27

Общество
В Ельце отреставрировали здание императорского училища
#реставрация
12
В Ельце отреставрировали здание императорского училища

вчера, 13:02

Общество