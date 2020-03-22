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Новейший российский ледокол оснастят импортным оборудованием
Создаваемый для Военно-морского флота (ВМФ) России новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М получит элементы системы электрообогрева (СЭО), разработанные в Великобритании и США, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.
«Компания nVent – «электрическое» подразделение Pentair. Последняя, согласно документации комиссии по ценным бумагам и биржам США, учитывает антироссийские санкции на территории Крыма», – сказано в сообщении.
При этом подобное техническое решение от отечественных предприятий, уже испытанное на головном ледоколе проекта 21180 «Илья Муромец» и созданное в том числе с поддержкой Минпромторга, не применили, пишет издание.
В ноябре 2017 года новейший ледокол «Илья Муромец» был передан Военно-морскому флоту России. В апреле следующего года он впервые провел по арктическим льдам стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий», сообщает vz.ru.