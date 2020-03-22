В России

29 минут назад

Новейший российский ледокол оснастят импортным оборудованием

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Создаваемый для Военно-морского флота (ВМФ) России новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М получит элементы системы электрообогрева (СЭО), разработанные в Великобритании и США, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Элементы системы электробогрева для «Коловрата» произведут на совместном предприятии «Севкабеля» и компании nVent (управляющий офис nVent Electric PLC находится в США, головной – в Великобритании). Его запустили в июле 2018 года. Это локализация технологической линии по производству систем промышленного обогрева под торговой маркой Raychem», – пишет Mil.Press FlotProm со ссылкой на три осведомленных источника.

«Компания nVent – «электрическое» подразделение Pentair. Последняя, согласно документации комиссии по ценным бумагам и биржам США, учитывает антироссийские санкции на территории Крыма», – сказано в сообщении.
 
При этом подобное техническое решение от отечественных предприятий, уже испытанное на головном ледоколе проекта 21180 «Илья Муромец» и созданное в том числе с поддержкой Минпромторга, не применили, пишет издание.

В ноябре 2017 года новейший ледокол «Илья Муромец» был передан Военно-морскому флоту России. В апреле следующего года он впервые провел по арктическим льдам стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий», сообщает vz.ru.
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