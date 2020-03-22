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Жительница Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Последний раз Ольга Синельникова видела свою дочь, когда ей было 2 месяца. Сейчас Маша настоящая красавица — вся в мать!
Поиски начались практически сразу. Благодаря водителю одной из машин, производившей разгрузку продуктов в магазин, удалось составить фоторобот похитителя.
«Я ходила каждый день на вокзал и распространяла. Дома у нас лежала огромная карта, на ней мы ставили значки, куда уже отправили листовки. Писали, что ребенка отняли от груди. Ольга тогда чуть с ума не сошла», — сообщила подруга, которая принимала активное участие в поисках Маши.
Вскоре на одну из листовок пришел отклик из села Холстовка Ульяновской области. Медсестра сообщила, что в ночь после похищения семейная пара принесла малышку в больницу с просьбой поставить ей жаропонижающий укол. Она в точности описала новорожденную. Однако найти пару не удалось.
И вот двадцать три года спустя в программу «Жди меня» написала Людмила Старова из Самарской области, сообщив, что не так давно умерла ее дальняя родственница Вера Николаевна Лучкина. Перед смертью женщина рассказала родным, что в 1996 году украла младенца, потому что ее малыш накануне родился мертвым. Она очень хотела удержать мужа, поэтому решилась на отчаянный шаг и украла малышку. Женщина действительно была с ней в Ульяновске и рисковала попасться, но все-таки ей удалось скрыться. У соседей и родных не возникло вопроса, откуда девочка. Ведь Вера была беременна, все это знали.
В эфире программы «Жди меня» найденная дочь Ольги Синельниковой не появилась, но позже позвонила биологической матери и поговорила с ней. Они произвели ДНК-тест, который доказал, что Синельникова является матерью девочки.