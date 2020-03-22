Жительница Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Последний раз Ольга Синельникова видела свою дочь, когда ей было 2 месяца. Сейчас Маша настоящая красавица — вся в мать!

3 октября 1996 года жизнь Ольги Синельниковой из Тольятти изменилась навсегда. Она пригласила погостить маму, чтобы та помогла ей с новорожденной малышкой. Она приехала из Чебоксар и в тот злополучный день отправилась с внучкой в магазин. Бабушка оставила коляску у входа, вернулась через пять минут, а малышки уже не было на месте, сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на программу "Жди меня"Поиски начались практически сразу. Благодаря водителю одной из машин, производившей разгрузку продуктов в магазин, удалось составить фоторобот похитителя.«Я ходила каждый день на вокзал и распространяла. Дома у нас лежала огромная карта, на ней мы ставили значки, куда уже отправили листовки. Писали, что ребенка отняли от груди. Ольга тогда чуть с ума не сошла», — сообщила подруга, которая принимала активное участие в поисках Маши.

Вскоре на одну из листовок пришел отклик из села Холстовка Ульяновской области. Медсестра сообщила, что в ночь после похищения семейная пара принесла малышку в больницу с просьбой поставить ей жаропонижающий укол. Она в точности описала новорожденную. Однако найти пару не удалось.

Маше Синельниковой укрывшая ее женщина дала имя Вера. Фото: кадр из передачи

И вот двадцать три года спустя в программу «Жди меня» написала Людмила Старова из Самарской области, сообщив, что не так давно умерла ее дальняя родственница Вера Николаевна Лучкина. Перед смертью женщина рассказала родным, что в 1996 году украла младенца, потому что ее малыш накануне родился мертвым. Она очень хотела удержать мужа, поэтому решилась на отчаянный шаг и украла малышку. Женщина действительно была с ней в Ульяновске и рисковала попасться, но все-таки ей удалось скрыться. У соседей и родных не возникло вопроса, откуда девочка. Ведь Вера была беременна, все это знали.

Ольга Синельникова из Тольятти нашла дочь 23 года спустя. Фото: кадр из передачи «Жди меня» (НТВ)

В эфире программы «Жди меня» найденная дочь Ольги Синельниковой не появилась, но позже позвонила биологической матери и поговорила с ней. Они произвели ДНК-тест, который доказал, что Синельникова является матерью девочки.