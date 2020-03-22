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сегодня, 08:48

С Манежной площади в Москве вновь исчез памятник маршалу Жукову

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Тот монумент, который взамен старого установили 20 марта, сегодня убрали из-за проблем с постаментом. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат МГД Евгений Герасимов.

Временный памятник, который простоял только сутки был немного другим: маршал представал отдающим честь, а у коня была приподнята передняя нога. В мэрии говорили, что не в курсе замены памятника. Позднее власти сообщили, что монумент демонтировали для плановой реставрации к юбилею Победы.
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