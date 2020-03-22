В России
сегодня, 08:42
Наталья Подольская сообщила, что Пресняков стремительно спивается
Знаменитый певец борется с алкоголизмом
Как сообщает www.eg.ru 51-летний Владимир Пресняков стремительно спивается, оказавшись в вынужденной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Дошло до того, что певец пьет с самого утра и затем играет со своими детьми, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила супруга музыканта, 37-летняя певица Наталья Подольская.
На кадрах, которые появились в официальном микроблоге исполнительницы, бывший зять Аллы Пугачевой набросил на себя старую куртку, чтобы изобразить злодея в игре с 4-летним Артемием. Все бы ничего, однако, как оказалось, Владимир Владимирович вжился в роль благодаря спиртному, о чем откровенно сообщила сама Подольская.
«Добрый папа — пьяный папа», — комментирует происходящее Подольская. Ее неожиданная реплика сильно удивила поклонников, которые не ожидали, что экс-супруг Кристины Орбакайте ведет себя подобным образом.
«Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый, он демон?», «Пьяных изолировать нужно», «Позор Преснякову, если он спивается, гордиться здесь действительно нечем», «Балаган какой-то», — указывают пользователи Интернета.
Любопытно, что как и все алкаши, Пресняков оправдывается и утверждает, что на него наговаривают. «Любимая, я не пил!» — утверждает артист.
На кадрах, которые появились в официальном микроблоге исполнительницы, бывший зять Аллы Пугачевой набросил на себя старую куртку, чтобы изобразить злодея в игре с 4-летним Артемием. Все бы ничего, однако, как оказалось, Владимир Владимирович вжился в роль благодаря спиртному, о чем откровенно сообщила сама Подольская.
«Добрый папа — пьяный папа», — комментирует происходящее Подольская. Ее неожиданная реплика сильно удивила поклонников, которые не ожидали, что экс-супруг Кристины Орбакайте ведет себя подобным образом.
«Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый, он демон?», «Пьяных изолировать нужно», «Позор Преснякову, если он спивается, гордиться здесь действительно нечем», «Балаган какой-то», — указывают пользователи Интернета.
Любопытно, что как и все алкаши, Пресняков оправдывается и утверждает, что на него наговаривают. «Любимая, я не пил!» — утверждает артист.