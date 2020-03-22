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сегодня, 07:31

В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов

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В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, спецоперация проходила перед въездом в город на дороге из Демского района. У силовиков была информация, что преступники перевозили в автомобиле взрывчатку.

"В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа", — рассказал агентству источник.
В башкирской полиции и СК по региону не комментируют ситуацию. РИА Новости не располагает официальными комментариями управления ФСБ по республике.
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