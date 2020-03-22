Общество

3 минуты назад

Две улицы Левого берега останутся без холодной воды

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Две улицы Левого берега останутся без холодной воды

Сегодня без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся дома №№ 13 и 15 по улице Невского и №№ 7, 9, 9а, 12, 14, 14а, 14/1, 14/2 по улице Суворова. Ремонтные бригады произведут замену запорной арматуры Д-200 мм по адресу ул. Невского-Суворова.

А из-за устранения утечки на водопроводе Д-100 мм по улице Космонавтов, 90 холодную воду перекроют с 10:00 до 20:00 жителям домов №№ 88 и 90 по улице Космонавтов.

Холодную воду будут подвозить по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности питьевой воды, сообщили в ЛГЭК.

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