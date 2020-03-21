Спасатели предупредили липчан о сильном ветре и метели

ГУ МЧС распространило экстренное предпреждение

В сообщении спасателей говорятся, что с 18:00 21 марта до 18.00 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем местами метель. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы 16-21 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра: следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Соблюдение мер безопасности при метели: при выходе из зданий сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Выходить в одиночку запрещается.

В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле (при этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом). При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно, используя имеющийся инструмент и подручные средства. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь сообщить о ситуации по телефонам экстренных служб. Включите радиоприемник (телевизор), следите за информационными сообщениями. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

Рекомендации гражданам при налипании мокрого снега: держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций; приостановить работы на высоте.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.