Липецкие полицейские обнаружили 38 человек находившихся в розыске

В период с 18 по 19 марта 2020 года на территории Липецкой области проведен первый этап межгосударственного оперативно - профилактического мероприятия «Розыск». Сотрудники полиции участвовали в розыске и задержании лиц, скрывшихся после совершения преступлений, в том числе разыскиваемых по инициативе стран СНГ.

За время мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области разыскано 38 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, из которых 24 для правоохранительных структур Липецкой области.



Липецкими полицейскими организовано взаимодействие с правоохранительными органами стран СНГ. Так, на территории Республики Казахстан задержан подозреваемый, с 2018 года разыскиваемый ОП № 8 УМВД России по г. Липецку за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». На территории Республики Узбекистан задержан подозреваемый, находящийся в розыске за МО МВД России «Лебедянский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».



В Липецкой области задержаны 2 фигуранта уголовных дел, расследуемых в Тульской и Воронежской областях.



Управлением уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при содействии ГНЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области задержан обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Лебедянскими полицейскими задержан, находящийся в межгосударственном розыске.



Сотрудниками полиции установлено местонахождение 12 без вести пропавших, сообщили в УМВД России по Липецкой области

