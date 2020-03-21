Происшествия

26 минут назад

Липецкие полицейские обнаружили 38 человек находившихся в розыске

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#розыск
Липецкие полицейские обнаружили 38 человек находившихся в розыске

В период с 18 по 19 марта 2020 года на территории Липецкой области проведен первый этап межгосударственного оперативно - профилактического мероприятия «Розыск». Сотрудники полиции участвовали в розыске и задержании лиц, скрывшихся после совершения преступлений, в том числе разыскиваемых по инициативе стран СНГ.

За время мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области разыскано 38 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, из которых 24 для правоохранительных структур Липецкой области.

Липецкими полицейскими организовано взаимодействие с правоохранительными органами стран СНГ. Так, на территории Республики Казахстан задержан подозреваемый, с 2018 года разыскиваемый ОП № 8 УМВД России по г. Липецку за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». На территории Республики Узбекистан задержан подозреваемый, находящийся в розыске за МО МВД России «Лебедянский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

В Липецкой области задержаны 2 фигуранта уголовных дел, расследуемых в Тульской и Воронежской областях.

Управлением уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при содействии ГНЦБ Интерпола УМВД России по Липецкой области задержан обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, находящийся в международном розыске по линии Интерпола. Лебедянскими полицейскими задержан, находящийся в межгосударственном розыске.

Сотрудниками полиции установлено местонахождение 12 без вести пропавших, сообщили в УМВД России по Липецкой области
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#розыск

Комментарии (2)

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Людмила

1 минуту назад
Ну надо же.... то никак найти преступников не могли. А тут на тебе - 38 в один день.. ай да молодчики... а что каждый день так не работать? Слабо?
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Гость

15 минут назад
За один день управились, какие молодцы....Как же это им удалось???? Наверное попридержали несколько розыскных дел к мероприятию и вот вам - процентик.....А может просто и не искал никто и никого, а тут вот оказия подвернулась....Вообщем работают от мероприятия к мероприятию, подтасовочка результатов это называется....
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