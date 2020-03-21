Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Глава "Роснефти" при этом отметил, что текущие цены на нефть не драматичны

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель. Такое мнение выразил глава "Роснефти" Игорь Сечин, сообщает tass.ru "Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка", - сказал он.Сечин отметил, что резкое снижение цен на нефть до текущего уровня не является драматичным, однако и "большой радости не приносит"."Нынешние цены я бы не назвал стресс-сценарием. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма", - сказал он.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года по данным торгов 20 марта на 21:29 мск снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.Сланцевые проектыТекущие цены на нефть не позволяют эффективно добывать сланцевую нефть, сланцевые проекты будут закрываться. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу Игорь Сечин."Уже появляется информация о выходе части добычных активов сланцевого производства. Снижение цен до такого уровня не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей. Какие бы инвестиции не предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть", - сказал он.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года по данным торгов 20 марта на 21:29 мск снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на пресс-конференции в начале марта сообщил, что снижение цены нефти до $25 за баррель может привести к падению добычи сланцевой нефти в США и привести к остановке разработки новых месторождений.Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США в своем отчете, опубликованном в середине марта, сообщало, что США нарастят добычу сланцевой нефти в апреле 2020 года по отношению к марту на 18 тыс. баррелей - до 9,075 млн баррелей в сутки (б/с). При этом фактическая добыча сланцевой нефти в марте составляет лишь 9,057 млн б/ с по сравнению с 9,157 млн б/с, ожидаемыми в предыдущем прогнозе.Компания "Роснефть" имеет большую ресурсную базу для того, чтобы вести добычу нефти 22 года без дополнительных вложений в геологоразведку, но не снижая объемов. При этом уровень операционных затрат позволяет компании работать в текущих условиях "достаточно долго", сообщил журналистам глава "Роснефти."Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи", - сказал он.Сечин считает, что необходимо работать в рамках рынка и показывать эффективность."Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно, и убеждены в том, что надо придерживаться рыночных конструкций и работать в рынке, показывать свою эффективность", - пояснил он.Глава "Роснефти" сообщил, что у компании низкая себестоимость добычи, которая составляет $3,1 на баррель."У нас в целом операционные затраты низкие, $3,1 на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть", - сказал он.Крупнейшая в России по добыче компания "Роснефть" по итогам 2019 года сохранила уровень производства на уровне 2018 года, добыв 285,5 млн тонн углеводородов.Доля на нефтяном рынкеГлава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что важно сохранять свою долю на нефтяном рынке, чтобы не терять потребителей, поделился он с журналистами."Важно сохранить долю на рынке. Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда", - сказал он.По его словам, за годы действия соглашения ОПЕК+, когда страны-участницы сокращали добычу, США смогли значительно увеличить свою ролю на рынке за счет других стран."Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда", - отметил Сечин, добавив, что были построены порядка девяти новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок."В 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз - в Европу. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я тоже так думаю, что надо", - подчеркнул глава Роснефти.Выручка для стабилизации валютного рынка"Роснефть" использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке РФ, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия-24"."С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России", - сказал Сечин.Он отметил, что компания работает "в плотной координации с Центральным банком" и рассчитывает, что такие меры "приведут к результату".С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.Соглашение ОПЕК+, в рамках которого страны-нефтеэкспортеры сокращали добычу нефти, утратила свое значение, влияние на рынок оказывали другие факторы, в том числе санкции в отношении отдельных стран. Такое мнение высказал Игорь Сечин в эфире программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24""ОПЕК+, я думаю, в целом уже утратила то значение, которое мы придавали этому. Работают другие факторы: политические, санкционные, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики", - пояснил Сечин.

В частности, санкции США против Ирана и Венесуэлы убрали с рынка около 3 млн баррелей нефти в сутки, отметил глава "Роснефти".

Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая добычу нефти наравне с другими странами альянса. В марте 2020 года этот союз распался, так как стороны не смогли договориться о продлении договоренностей.

Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавируса оказывает серьезное влияние на нефтяной рынок, но позитивные новости из Китая говорят о том, что драматизировать ситуацию не стоит, сказал глава "Роснефти" в эфире программы "Международное обозрение".

"С моей точки зрения, коронавирус - действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии, там идет очень позитивная динамика по выздоровлению, по снижению новых заражений. Поэтому, как мне кажется, определенное средство уже найдено, и это, действительно, изоляция", - сказал Сечин.

По оценке консалтинговой HIS Markit, глобальный спрос на нефть в марте-апреле может упасть на 10 млн б/с в результате влияния коронавируса. Вспышка заболевания, перекинувшаяся из Китай на весь остальной мир, сократила авиаперевозки. К ограничению мобильности также привели строгие изоляционные меры, принятые во многих странах, в том числе и в России.