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42 минуты назад

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
По мнению Миронова, эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.

Депутат отметил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы все равно должна быть проведена. При этом предложенная им инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.

Парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", — заявил Миронов.

Политик заявил о необходимости обсудить величину индексации и порядок ее проведения с Госдумой, Советом Федерации и правительством.

"Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", — считает парламентарий.

Он заключил, что импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35 процентов. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары, сообщает ria.ru

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