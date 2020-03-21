42 минуты назад
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
По мнению Миронова, эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.
Парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.
"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", — заявил Миронов.
Политик заявил о необходимости обсудить величину индексации и порядок ее проведения с Госдумой, Советом Федерации и правительством.
"Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", — считает парламентарий.
Он заключил, что импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35 процентов. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары, сообщает ria.ru