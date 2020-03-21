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44 минуты назад
В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции
Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно в свете усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава организации Александро Мария Тирелли.
"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
Ранее организация обратилась к руководству России с просьбой направить на юг Италии гуманитарный груз из медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса Covid-19, сообщает ria.ru
По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.
"Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около трех миллиардов долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться", – сказал Тирелли. По его словам, санкции и контрэмбарго стоили итальянским компаниям более десяти миллиардов евро потерянных продаж.
"Мы хотим и требуем автономии от ЕС в проведении международной политики и возможности самим выбирать нашим торговых партнеров", — сказал Тирелли.
В этом обстановке, подчеркнул адвокат, показательно решение Франции приостановить действие Шенгенского соглашения.
"Париж и Берлин принимают те решения, которые хотят. Если б это сделала Италия, ее бы наказали", — утверждает Тирелли.
Итальянские адвокаты убеждены, что Европа "в экономическом и геополитическом отношении ничего не выиграет от того, что Россия будет оставаться противником".
"Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять. Это перспектива, от которой слабая Европа и особенно Италия могут только проиграть", — сказал юрист.
"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — отметил он.
Ранее организация обратилась к руководству России с просьбой направить на юг Италии гуманитарный груз из медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса Covid-19, сообщает ria.ru
По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.
"Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около трех миллиардов долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться", – сказал Тирелли. По его словам, санкции и контрэмбарго стоили итальянским компаниям более десяти миллиардов евро потерянных продаж.
"Мы хотим и требуем автономии от ЕС в проведении международной политики и возможности самим выбирать нашим торговых партнеров", — сказал Тирелли.
В этом обстановке, подчеркнул адвокат, показательно решение Франции приостановить действие Шенгенского соглашения.
"Париж и Берлин принимают те решения, которые хотят. Если б это сделала Италия, ее бы наказали", — утверждает Тирелли.
Итальянские адвокаты убеждены, что Европа "в экономическом и геополитическом отношении ничего не выиграет от того, что Россия будет оставаться противником".
"Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять. Это перспектива, от которой слабая Европа и особенно Италия могут только проиграть", — сказал юрист.