В России

55 минут назад

Около 3 млн предпринимателей в России из-за коронавируса могут прекратить работу

2 239
#коронавирус

Каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при уменьшении спроса сможет продержаться на плаву еще один квартал

Почти три миллиона российских предпринимателей из-за распространения коронавируса могут прекратить свою деятельность.

 «Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», - сообщила РБК президент Торгово- промышленной палаты Елена Дыбова.

Она отметила, что в настоящее время важно сохранить основную часть бизнеса.

Согласно опросу ТПП, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при уменьшении спроса сможет продержаться на плаву еще один квартал, сообщает tvzvezda.ru

2 239
#коронавирус

Комментарии (2)

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Можно подумать

10 минут назад
уменьшение спроса идет из-за вируса,а не из-за неплатежеспособности населения!
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Ваш

27 минут назад
Пря Сталяне не была никаких предпринимателей! Скоро будет жизнь как пря Сталяне
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