Происшествия

сегодня, 08:07

В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб

12 1418
#ДТП
2
В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб

До столкновения со столбом он на большой скорости врезался в другой автомобиль на перекрестке

Сегодня рано утром автомобиль, на большой скорости буквально вылетел на перекресток ул. Стаханова, врезался в другую машину, выскочил на клумбу, где его остановил столб.

О пострадавших в данный момент пока не известно. 

12 1418
#ДТП
2

Комментарии (12)

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Красавчик

9 минут назад
Нормально так подкорректировал мужика, а то не на ту дорогу выезжал.
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Отпетушителю

19 минут назад
ВыЭбать !!!
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35576

28 минут назад
Он неправ ..но и второй с какой скорость ехал..как обычно нашли друг друга...
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Дебил выехал на перекрёсток

31 минуту назад
Ска у него стрелка направо горит, а этот олень ипучий выехал прямо. Ган.дон в рот его наоборот. И таких дебилов не знающих правила и игнорирующих знаки и светофоры сейчас стало огромное стадо по всему городу. Много даунов поворачивают через сплошную налево после остановки Парк Победы несмотря на то что в 50м кольцо для разворота, но ска нет повернет петух через сплошную по запрещающий знак и Ган. Дон всем помеху создаст, где вас плодят дауны??!
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Александр

42 минуты назад
Чушок, с полосы которая только на право, едет прямо, на красный и не спеша... и ноль внимания на пострадавших, машину рассматривает стоит...
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Лёха

43 минуты назад
Этот мудень должен был повернуть по стрелке, а он прямо поехал.. результат не заставил себя долго ждать
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всё путём

45 минут назад
вроде никто не пострадал,мимо проезжала скорая и остановилась,дпс её отправила пустой.
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Мазар

53 минуты назад
По стаханова ехал ослепший олень
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ник

сегодня, 08:40
а кто измерял скорость? ехал на зеленый тут олень выехал.
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Вася2

сегодня, 08:40
"Автомобиль выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора" и скорость у него нормальная... Написали так как будто потерпевший виновник. Буквально вы летаете где-то в облаках, когда это пишите.
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