Происшествия
сегодня, 08:07
В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб
До столкновения со столбом он на большой скорости врезался в другой автомобиль на перекрестке
Сегодня рано утром автомобиль, на большой скорости буквально вылетел на перекресток ул. Стаханова, врезался в другую машину, выскочил на клумбу, где его остановил столб.
О пострадавших в данный момент пока не известно.
О пострадавших в данный момент пока не известно.
Красавчик
Отпетушителю
35576
Дебил выехал на перекрёсток
Александр
Лёха
всё путём
Мазар
ник
Вася2