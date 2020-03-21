В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб

До столкновения со столбом он на большой скорости врезался в другой автомобиль на перекрестке

Сегодня рано утром автомобиль, на большой скорости буквально вылетел на перекресток ул. Стаханова, врезался в другую машину, выскочил на клумбу, где его остановил столб.



О пострадавших в данный момент пока не известно.



