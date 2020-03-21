Дело крупной ОПГ, в которую входили липчане, передано в суд

На скамье подсудимых - 20 человек.

"Следственною частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело в отношении двадцати активных участников организованного преступного сообщества, жителей Воронежской, Липецкой областей и Республики Коми в возрасте от 20 до 38 лет", - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 210, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч.3 ст.228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Свою деятельность они осуществляли в 2017-2018 годах на территории трех субъектов Российской Федерации: Воронежской, Белгородской, Саратовской областей.



Сбыт наркотических средств клиентам происходил посредством оборудования тайников-закладок с использованием электронных платежных систем и программ, использующих сеть «Интернет».



Преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений, характеризовалось устойчивостью и сплоченностью участников. Все его члены действовали с единым умыслом, направленным на систематический незаконный сбыт наркотических средств и преступное обогащение от совершенных ими преступлений.



В 2017-2018 годах обвиняемыми совершено 9 преступлений, относящихся к категории особо тяжких в сфере незаконного оборота наркотических средств. В результате реализации оперативных материалов фигуранты были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Саратовской области во взаимодействии с региональным УФСБ. У них изъято около 12 кг синтетического наркотика.



В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.



За совершение данного противоправного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщили в УМВД России по Воронежской области.

