Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят

Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимаются в регионе.

Сегодня оперативный штаб Липецкой области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о дополнительных мерах санитарной безопасности принятых в регионе:



лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48;



Игорь Артамонов поручил проработать возможность закупки дополнительного количества санитарного автотранспорта и усиления резерва аппаратов искусственной вентиляции лёгких;



принято решение рекомендовать владельцам кинотеатров временно приостановить работу, а также ввести ограничение на проведение в Липецкой области массовых мероприятий численностью от 50 человек;



до 12 апреля в Липецкой области продлено приостановление деятельности игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания;



предприятиям розничной торговли рекомендовано обеспечить наличие «уголка дезинфекции» для покупателей;



пенсионерам рекомендовано как можно реже посещать общественные места и строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса. Для помощи старшему поколению привлекаются волонтёры и социальные работники.



- В настоящее время в Липецкой области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Три человека, переболевшие коронавирусом, успешно завершили лечение и уже выписаны из областной инфекционной больницы. Тем не менее, есть вероятность выявления новых заболевших среди тех, кто возвращается из-за границы, - объяснили принятые меры в оперштабе.

