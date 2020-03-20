Общество

25 минут назад

Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят

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#Коронавирус
Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят

Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимаются в регионе.

Сегодня оперативный штаб Липецкой области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о дополнительных мерах санитарной безопасности принятых в регионе: 

лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48;

Игорь Артамонов поручил проработать возможность закупки дополнительного количества санитарного автотранспорта и усиления резерва аппаратов искусственной вентиляции лёгких;

принято решение рекомендовать владельцам кинотеатров временно приостановить работу, а также ввести ограничение на проведение в Липецкой области массовых мероприятий численностью от 50 человек;

до 12 апреля в Липецкой области продлено приостановление деятельности игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания;

предприятиям розничной торговли рекомендовано обеспечить наличие «уголка дезинфекции» для покупателей;

пенсионерам рекомендовано как можно реже посещать общественные места и строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса. Для помощи старшему поколению привлекаются волонтёры и социальные работники.

- В настоящее время в Липецкой области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Три человека, переболевшие коронавирусом, успешно завершили лечение и уже выписаны из областной инфекционной больницы. Тем не менее, есть вероятность выявления новых заболевших среди тех, кто возвращается из-за границы, - объяснили принятые меры в оперштабе. 
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#Коронавирус

Комментарии (2)

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Перри Мейсон

13 секунд назад
"Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят" - - "принято решение РЕКОМЕНДОВАТЬ владельцам кинотеатров".))))
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Ттт

4 минуты назад
вот как-то странно, если все хорошо и нет больных, то почему меры становятся всё строже?
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