Бизнес

37 минут назад

«Ривьера» безопасна и открыта

804
#шопинг #ривьера #безопасно
2
«Ривьера» безопасна и открыта

Один из крупнейших в Липецке торгово-развлекательных центров работает в прежнем режиме и не планирует закрывать свои двери. Никаких ограничений в связи с существующей эпидемиологической ситуацией на настоящий момент не предусмотрено. Всех ждут за покупками и хорошим настроением. Безопасность обеспечена!

Торгово-развлекательный центр «Ривьера» по-прежнему ждет липчан. По словам Администрации ТРЦ «Ривьера» персонал делает всё, чтобы посетители торгово-развлекательного центра ощущали себя в полной безопасности. Для этого в «Ривьере» принимается комплекс специальных мер.

Согласно официальным заявлениям ТРЦ «Ривьера» оснащен современной системой приточно-вытяжной вентиляции. Воздух в «Ривьере» постоянно обновляется свежим с улицы, более того - ведётся непрерывный контроль его качества. Воздух поступает через фильтры тонкой очистки класса F6, которые используются в помещениях с высокими требованиями к качеству воздуха. И это далеко не единственные меры, применяемые в ТРЦ.

- Идет тщательная уборка ТРЦ перед открытием, уборка осуществляется тремя бригадами клининговой службы под руководством администраторов, рассказали в «Ривьере». - Проводится уборка в течение дня. Клининговый персонал работает в усиленном режиме: каждый час обеззараживаем поручни, дверные ручки, кнопки лифта и прочие поверхности.

Кроме того, в зоне гипермаркета «Лента» установлены специальные механические дезинфекторы с бумажными полотенцами, которыми покупатели могут воспользоваться в любой момент. В зоне фудкорта также повышенное внимание к гигиене. Во всех ресторанах посуда дополнительно дезинфицируется.

Больше информации в официальной группе ТРЦ "Ривьера" https://vk.com/riviera_lipetsk

PR

804
#шопинг #ривьера #безопасно
2

Еще в рубрике

Россельхозбанк выдал первый в Липецкой области кредит по программе льготной сельской ипотеки
Россельхозбанк выдал первый в Липецкой области кредит по программе льготной сельской ипотеки

сегодня, 10:00

Бизнес
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!
#Радио Дача
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!

сегодня, 09:00

Бизнес
Сбеги от проблем в «Утро»!
Сбеги от проблем в «Утро»!

вчера, 08:00

Бизнес
Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надёжности Forbes
#банкзенит
Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надёжности Forbes

17.03.2020 15:05

Бизнес
Обвал рубля, что будет с рынком недвижимости?
Обвал рубля, что будет с рынком недвижимости?

12.03.2020 12:00

Бизнес
В Липецке открылся уникальный социальный проект – Школа мам «Наследникъ Выжанова»
#Наследникъ Выжанова
В Липецке открылся уникальный социальный проект – Школа мам «Наследникъ Выжанова»

12.03.2020 12:00

Бизнес