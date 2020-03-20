«Ривьера» безопасна и открыта

Один из крупнейших в Липецке торгово-развлекательных центров работает в прежнем режиме и не планирует закрывать свои двери. Никаких ограничений в связи с существующей эпидемиологической ситуацией на настоящий момент не предусмотрено. Всех ждут за покупками и хорошим настроением. Безопасность обеспечена!

Торгово-развлекательный центр «Ривьера» по-прежнему ждет липчан. По словам Администрации ТРЦ «Ривьера» персонал делает всё, чтобы посетители торгово-развлекательного центра ощущали себя в полной безопасности. Для этого в «Ривьере» принимается комплекс специальных мер.

Согласно официальным заявлениям ТРЦ «Ривьера» оснащен современной системой приточно-вытяжной вентиляции. Воздух в «Ривьере» постоянно обновляется свежим с улицы, более того - ведётся непрерывный контроль его качества. Воздух поступает через фильтры тонкой очистки класса F6, которые используются в помещениях с высокими требованиями к качеству воздуха. И это далеко не единственные меры, применяемые в ТРЦ.

- Идет тщательная уборка ТРЦ перед открытием, уборка осуществляется тремя бригадами клининговой службы под руководством администраторов, рассказали в «Ривьере». - Проводится уборка в течение дня. Клининговый персонал работает в усиленном режиме: каждый час обеззараживаем поручни, дверные ручки, кнопки лифта и прочие поверхности.

Кроме того, в зоне гипермаркета «Лента» установлены специальные механические дезинфекторы с бумажными полотенцами, которыми покупатели могут воспользоваться в любой момент. В зоне фудкорта также повышенное внимание к гигиене. Во всех ресторанах посуда дополнительно дезинфицируется.

Больше информации в официальной группе ТРЦ "Ривьера" https://vk.com/riviera_lipetsk

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