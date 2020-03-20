Общество

8 минут назад

Правительство подготовило план поддержки магазинов

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#ритейл #коронавирус
Правительство подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса. 

«Известия» ознакомились с документом, утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Согласно плану, механизмы поддержки ритейлеров должны быть представлены Минпромторгом, Минфином и Минэкономразвития 20 марта. 

В перечне базовых продуктов указаны мясо, птица, крупы, молоко, хлеб и др. По мере необходимости будут предоставлены особые льготные условия кредитования торговым точкам для формирования сверхзапасов продуктов. 

«Пустые полки, которые мы наблюдаем теперь в некоторых магазинах, людям не нравятся, их вид настораживает и пугает. Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции», — подчеркнул член совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев.  

Отмечается, что для создания дополнительных резервов большинство российских заводов и производственно-складских комплексов, занимающихся фасовкой, уже перешли на круглосуточный режим работы. 

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что на данный момент дефицита продуктов не наблюдается, а ситуация на потребительском рынке остается стабильной. 
82
#ритейл #коронавирус

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