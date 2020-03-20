Происшествия
40 минут назад
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели в огне двух малолетних детей
Вместе с ними сгорела их 43-летняя мать.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня днем в деревне Кошкино Измалковского района сгорел частный дом, а вместе с ним 43-летняя женщина и двое ее маленьких детей. По поручению прокуратуры области прокуратура Измалковского района проводит проверку по факту этого пожара.
По данным GOROD48, сгорел благоустроенный дом с газовым, а не с печным, как это обычно случается, отоплением. Причина пожара пока не ясна.
Дом в селе Кошкино был приобретен семьей москвичей год назад. Мать детей не работала, сосредоточившись их на воспитании, а ее муж перебивался случайными заработками (мужчина, кстати, не являлся отцом малышей). Но семья не бедствовала - женщина жила на сдачу в наем квартиры в столице, на московские детские выплаты и на пособие по потере детьми кормильца.
Во время пожара мужчины в доме не было.
По данным GOROD48, сгорел благоустроенный дом с газовым, а не с печным, как это обычно случается, отоплением. Причина пожара пока не ясна.
Дом в селе Кошкино был приобретен семьей москвичей год назад. Мать детей не работала, сосредоточившись их на воспитании, а ее муж перебивался случайными заработками (мужчина, кстати, не являлся отцом малышей). Но семья не бедствовала - женщина жила на сдачу в наем квартиры в столице, на московские детские выплаты и на пособие по потере детьми кормильца.
Во время пожара мужчины в доме не было.
Горелый
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