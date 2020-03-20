Происшествия

40 минут назад

Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели в огне двух малолетних детей

2 956
#пожар
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели в огне двух малолетних детей

Вместе с ними сгорела их 43-летняя мать.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня днем в деревне Кошкино Измалковского района сгорел частный дом, а вместе с ним 43-летняя женщина и двое ее маленьких детей. По поручению прокуратуры области прокуратура Измалковского района проводит проверку по факту этого пожара.

По данным GOROD48, сгорел благоустроенный дом с газовым, а не с печным, как это обычно случается, отоплением. Причина пожара пока не ясна.

Дом в селе Кошкино был приобретен семьей москвичей год назад. Мать детей не работала, сосредоточившись их на воспитании, а ее муж перебивался случайными заработками (мужчина, кстати, не являлся отцом малышей). Но семья не бедствовала - женщина жила на сдачу в наем квартиры в столице, на московские детские выплаты и на пособие по потере детьми кормильца.

Во время пожара мужчины в доме не было.
2 956
#пожар

Комментарии (2)

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Горелый

26 минут назад
И, как всегда, из-за неосторожного обращения с огнём! Это и так понятно, без всякой там экспертизы!!!
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вв

27 минут назад
.....страна дураков ...я знаю иа никто не знает ....проводка не выдерживает перепад напряжения ....на улице то тепло то холодно .....то эл обогрев включат то выключат ...проводка нагревается и ПОЖАР ...надо за этим следить ...как осень и весна ...ДОМА ГОРЯТ ....ВТОРОЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛИ ....и никто ничего не делает ......А ВСЕ ЗНАЮТ ...
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