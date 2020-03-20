29 минут назад
В липецких торговых центрах пока не собираются закрывать кинотеатры
Сейчас в регионе нет предпосылок для введения ограничений, связанных с работой бизнеса в этой отрасли. Но ранее власти рекомендовали приостановить работу развлекательных комплексов для детей.
- Ограничений в работу кинотеатров в Липецкой области пока вводить не планируется, действует общее ограничение на проведение массовых мероприятий, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – Введение ограничений зависит от эпидемиологической обстановки в Липецкой области. Подобные решения принимаются в оперативном штабе Липецкой области по вопросам ограничения распространения коронавируса.
Ранее управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры. Предпринимателям было предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта. Такие меры нужны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, сейчас в Липецкой области нет ни одного официально зарегистрированного больного коронавирусом. Накануне из областной инфекционной больницы выписали трех болевших коронавирусной инфекцией липчан. А сегодня из обсерватора в Данкове выпишут 16 пациентов, которые контактировали с зараженными COVID-19 людьми. Обсервация длилась 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.
Тем временем в Московской области зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом, в Москве – 98.
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