Общество

29 минут назад

В липецких торговых центрах пока не собираются закрывать кинотеатры

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#карантин #коронавирус #кинотеатр
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В липецких торговых центрах пока не собираются закрывать кинотеатры

Сейчас в регионе нет предпосылок для введения ограничений, связанных с работой бизнеса в этой отрасли. Но ранее власти рекомендовали приостановить работу развлекательных комплексов для детей.

Администрация Липецкой области сейчас не планируется вводить ограничения, подобные рекомендациям для бизнеса в Подмосковье. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса и выпустил постановление с рекомендацией собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров и аутлет-центров приостановить работу кинотеатров.

 - Ограничений в работу кинотеатров в Липецкой области пока вводить не планируется, действует общее ограничение на проведение массовых мероприятий, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – Введение ограничений зависит от эпидемиологической обстановки в Липецкой области. Подобные решения принимаются в оперативном штабе Липецкой области по вопросам ограничения распространения коронавируса.

Ранее управление потребрынка и ценовой политики Липецкой области рекомендовало липчанам не брать с собой детей в торговые центры. Предпринимателям было предложено приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах до 22 марта. Такие меры нужны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним,  сейчас в Липецкой области нет ни одного официально зарегистрированного больного коронавирусом. Накануне из областной инфекционной больницы выписали трех болевших коронавирусной инфекцией липчан. А сегодня из обсерватора в Данкове выпишут 16 пациентов, которые контактировали с зараженными COVID-19 людьми. Обсервация длилась 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.



Тем временем в Московской области зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом, в Москве – 98.
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#карантин #коронавирус #кинотеатр
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Комментарии (3)

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@@@

4 минуты назад
Закрыть все нужно!!
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Пятерочка

20 минут назад
Требую закрыть эти рассадники всяческих инфекций
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!!!

23 минуты назад
аренду оплатили и закрыться? самоубийство!!!!!!
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