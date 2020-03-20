Общество
49 минут назад
На НЛМК объяснили утреннюю очередь на контрольно-пропускных пунктах
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На 10 контрольно-пропускных пунктах предприятия организовано бесконтактное измерение температуры тела.
Сегодня утром на нескольких контрольно-пропускных пунктах НЛМК образовались очереди из работников. В пресс-службе предприятия их объяснили мерами, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«16 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой НЛМК ввел дополнительные меры безопасности. В частности, на десяти проходных предприятия были организованы пункты бесконтактного измерения температуры сотрудникам. В пятницу утром на трех контрольно-пропускных пунктах НЛМК с низкой пропускной способностью образовались большие очереди. Скорость потока тормозило измерение температуры. Компания внесла корректировки в процесс, они стабилизируют ситуацию», - сообщили в пресс-службе НЛМК.
«16 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой НЛМК ввел дополнительные меры безопасности. В частности, на десяти проходных предприятия были организованы пункты бесконтактного измерения температуры сотрудникам. В пятницу утром на трех контрольно-пропускных пунктах НЛМК с низкой пропускной способностью образовались большие очереди. Скорость потока тормозило измерение температуры. Компания внесла корректировки в процесс, они стабилизируют ситуацию», - сообщили в пресс-службе НЛМК.
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