Погода в Липецке

сегодня, 17:08

В Липецкую область приходит похолодание и непогода

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#похолодание
В Липецкую область приходит похолодание и непогода

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять активная циклоническая деятельность – погода будет неустойчивой, с мокрым снегом различной интенсивности.  Наиболее сильный снег пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Температура заметно понизится.

22-23 марта непогода будет сопровождаться сильным порывистым северо-восточным ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 марта – 2-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, 22 марта – 0-1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 23 марта – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 3 до 8  градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.  

День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градуса мороза. 
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#похолодание

Комментарии (1)

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Метеоролог

46 минут назад
Кто писал статью полный критин или хронический идиот . Даже не хочу объяснять в чем он конченый. Выпердыш ЕГЭшный
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