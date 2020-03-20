В Липецкую область приходит похолодание и непогода

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять активная циклоническая деятельность – погода будет неустойчивой, с мокрым снегом различной интенсивности. Наиболее сильный снег пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Температура заметно понизится.

22-23 марта непогода будет сопровождаться сильным порывистым северо-восточным ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 марта – 2-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, 22 марта – 0-1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 23 марта – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.



День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градуса мороза.

