сегодня, 17:08
В Липецкую область приходит похолодание и непогода
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять активная циклоническая деятельность – погода будет неустойчивой, с мокрым снегом различной интенсивности. Наиболее сильный снег пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Температура заметно понизится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 3 до 8 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.
День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градуса мороза.
Метеоролог