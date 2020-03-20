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сегодня, 12:40
Гонку «Формулы-1» в Монако отменили
Гран-при в 2020 году не состоится.
Этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» из-за распространения коронавируса отменили организаторы мероприятия, сообщает официальный аккаунт «Формулы-1» в Twitter. «Гран-при Монако в 2020 году не состоится», — сказано в сообщении. Это первый случай отмены этапа Гран-при Монако за 66 лет. Накануне стало известно, что монарх королевства заразился коронавирусом. Состояние его здоровья не вызывает опасений.
До этого «Формула-1» перенесла проведение Гран-при в нескольких странах на неопределенный срок. Мероприятие задержат в Нидерландах и Испании. Причиной также стало распространение коронавируса в мире.
Пока неизвестно, когда в 2020 году начнётся новый сезон. Руководство Формулы-1 перенесло этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также ранее было объявлено об отмене этапа в Австралии, с которого начинался сезон, уточняет Sport.ru.
До этого «Формула-1» перенесла проведение Гран-при в нескольких странах на неопределенный срок. Мероприятие задержат в Нидерландах и Испании. Причиной также стало распространение коронавируса в мире.
Пока неизвестно, когда в 2020 году начнётся новый сезон. Руководство Формулы-1 перенесло этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также ранее было объявлено об отмене этапа в Австралии, с которого начинался сезон, уточняет Sport.ru.