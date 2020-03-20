В мире

сегодня, 12:40

Гонку «Формулы-1» в Монако отменили

113
#гран-при #гонка. коронавирус
Гонку «Формулы-1» в Монако отменили

Гран-при в 2020 году не состоится.

Этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» из-за распространения коронавируса отменили организаторы мероприятия, сообщает официальный аккаунт «Формулы-1» в Twitter. «Гран-при Монако в 2020 году не состоится», — сказано в сообщении. Это первый случай отмены этапа Гран-при Монако за 66 лет. Накануне стало известно, что монарх королевства заразился коронавирусом. Состояние его здоровья не вызывает опасений.

До этого «Формула-1» перенесла проведение Гран-при в нескольких странах на неопределенный срок. Мероприятие задержат в Нидерландах и Испании. Причиной также стало распространение коронавируса в мире.

Пока неизвестно, когда в 2020 году начнётся новый сезон. Руководство Формулы-1 перенесло этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также ранее было объявлено об отмене этапа в Австралии, с которого начинался сезон, уточняет Sport.ru.
113
#гран-при #гонка. коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Поляки пожелали присоединить Калининградскую область
#карантин #коронавирус
Поляки пожелали присоединить Калининградскую область

сегодня, 11:50

В мире
Американские аналитики говорят о падении стоимости нефти до $3-5
#нефть #падение рубля
Американские аналитики говорят о падении стоимости нефти до $3-5

сегодня, 11:37

В мире
В итальянском городе остановили коронавирус
#коронавирус #Италия
В итальянском городе остановили коронавирус

вчера, 13:44

В мире
ВОЗ: не надо принимать ибупрофен как профилактику коронавируса
#коронавирус #лекарства
ВОЗ: не надо принимать ибупрофен как профилактику коронавируса

18.03.2020 10:57

В мире
Россию обвинили в гибели турецких военных
#Турция #Сирия #НАТО
Россию обвинили в гибели турецких военных

18.03.2020 10:36

В мире
Германия просит снять санкции с России
#санкции #коронавирус
Германия просит снять санкции с России

18.03.2020 10:25

В мире