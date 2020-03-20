В России
сегодня, 12:34
«Аэрофлот» обвинили в бизнесе на застрявших заграницей россиянах
Авиаперевозчику ставят в вину взлетевшие цены на билеты в Россию. «Аэрофлоту» грозят административные меры от ФАС.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты и обеспечить доступность рейсов, сообщает РБК. В сообщении ведомства указывается, что «Аэрофлот» занимает исключительное положение на рынке международных авиаперевозок, а фактически в сфере вывоза российских граждан из других стран во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
- При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна, — подчеркнули в ФАС.
В ведомстве отметили, что компенсация затрат авиакомпании на выполнение рейсов без пассажиров может быть обеспечена не за счет повышения цен на авиабилеты, но путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.
Накануне "Аэрофлот" заявил, что сообщения во многих СМИ о завышении стоимости авиабилетов по направлениям, по которыми ограничено авиасообщение, недостоверными, уточняет ТАСС. Вчера перевозчик опроверг сообщения о завышении цен на билеты для людей, которые хотят быстро вернуться на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Представительница компании Юлия Спивакова попросила бронировать билеты на сайте «Аэрофлота», а не на агрегаторах, напоминает «360».«Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тысяч рублей. Это неправда, билет стоит десять тысяч рублей», заявила Спивакова. По ее словам, только на сайте авиакомпании можно увидеть реальную цену. Она попросила не поддаваться на провокации.
- При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна, — подчеркнули в ФАС.
В ведомстве отметили, что компенсация затрат авиакомпании на выполнение рейсов без пассажиров может быть обеспечена не за счет повышения цен на авиабилеты, но путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.
Накануне "Аэрофлот" заявил, что сообщения во многих СМИ о завышении стоимости авиабилетов по направлениям, по которыми ограничено авиасообщение, недостоверными, уточняет ТАСС. Вчера перевозчик опроверг сообщения о завышении цен на билеты для людей, которые хотят быстро вернуться на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Представительница компании Юлия Спивакова попросила бронировать билеты на сайте «Аэрофлота», а не на агрегаторах, напоминает «360».«Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тысяч рублей. Это неправда, билет стоит десять тысяч рублей», заявила Спивакова. По ее словам, только на сайте авиакомпании можно увидеть реальную цену. Она попросила не поддаваться на провокации.