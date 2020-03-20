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Из-за коронавируса торговым центрам придется закрыть кинотеатры
Власти Подмосковья обратились к бизнесу. Постановление носит рекомендательный характер.
Власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров в Подмосковье временно приостановить работу кинотеатров из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, пишет ТАСС. Об этом говорится в обновленном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на портале правительства Московской области.
- Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах, - говорится в документе.
Как пояснили в администрации губернатора, ранее на сайте правительства Московской области было опубликовано постановление с допущением технической ошибки. В предыдущей версии документа о принятии мер по борьбе с коронавирусом была рекомендация закрыть все торговые центры. Документ, в котором власти рекомендовали полностью закрыть торговые комплексы, был опубликован вечером 19 марта и без объяснения причин исчез с сайта регионального правительства ночью, уточняет РБК.
Ранее губернатор Андрей Воробьев ввел в Подмосковье режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, напоминает РИА Новости. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться дистанционно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 200 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев коронавируса, девять человек уже вылечились.
- Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах, - говорится в документе.
Как пояснили в администрации губернатора, ранее на сайте правительства Московской области было опубликовано постановление с допущением технической ошибки. В предыдущей версии документа о принятии мер по борьбе с коронавирусом была рекомендация закрыть все торговые центры. Документ, в котором власти рекомендовали полностью закрыть торговые комплексы, был опубликован вечером 19 марта и без объяснения причин исчез с сайта регионального правительства ночью, уточняет РБК.
Ранее губернатор Андрей Воробьев ввел в Подмосковье режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, напоминает РИА Новости. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться дистанционно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 200 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли. В России зафиксировано 199 случаев коронавируса, девять человек уже вылечились.