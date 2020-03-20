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сегодня, 12:19

Время досрочного голосования по Конституции увеличат

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#Конституция #коронавирус

Центральная избирательная комиссия скорректировала сроки волеизъявления из-за карантина по коронавирусу.

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней, - сказала она при обсуждении порядка проведения всероссийского голосования. Памфилова уточнила, что соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии субъектов РФ.
По словам Памфиловой, ЦИК готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и восстановить при объявлении новой даты. Сейчас дополнительно рассматривается комплекс мер, направленных на минимизацию негативных последствий в связи с распространением коронавируса, уточняет РИА Новости.

- В том числе, предусматривается использование членами избирательных комиссий средств защиты, обязательно маски, мы сейчас занимается, чтобы все наши коллеги были обеспечены этим необходимым набором средств индивидуальной зашиты. Это маски, дезинфекция помещений для голосования, устройств для голосования, письменных принадлежностей и так далее. Частично мы инструктировали членов комиссией и будем продолжать,- отметила Памфилова.
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#Конституция #коронавирус

Комментарии (1)

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Креста

сегодня, 12:26
на ней нет,подозрительно улыбается !
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