Происшествия

27 минут назад

23-летний житель Липецка поверил в порчу и отдал мошеннице 4000 рублей

2 133
#мошенничество
23-летний житель Липецка поверил в порчу и отдал мошеннице 4000 рублей

Липецкие полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 48-летнюю уроженку Тульской области. Женщине вменяют обман 23-летнего жителя Липецка. Полицейские поверяют причастность задержанной к серпии таких преступлений.

20 февраля в Липецке на парковке у торгово-развлекательного центра к 23-летнему горожанину  подошла женщина, которая убедила парня в наложенной на него порче.

- Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и улучшить его жизненную ситуацию. За такую сомнительную «помощь» молодой человек передал незнакомке 4000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Обманутый обратился в полицию, и в ходе комплекса мероприятий оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве - 48-летнюю уроженку Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские располагают информации о причастности задержанной к совершению и других преступлений. Женщина заключена под стражу. 
2 133
#мошенничество

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Смешно

47 секунд назад
Видать, коронавирус, подействовал!
ответить

Сенсей

9 минут назад
Помогите анальной планете, срочно)!
ответить

Еще в рубрике

Полицейские задержали уличных грабителей
#грабеж
4
Полицейские задержали уличных грабителей

46 минут назад

Происшествия
Виновные в гибели 11 человек, в том числе супругов из Липецка, приговорены к полугоду заключения
#пожар #Адлер
11
Виновные в гибели 11 человек, в том числе супругов из Липецка, приговорены к полугоду заключения

сегодня, 11:18

Происшествия
На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор
#пожар
5
На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор

сегодня, 10:44

Происшествия
55-летний скутерист не удержался на дороге
#авария #ДТП
7
55-летний скутерист не удержался на дороге

сегодня, 08:57

Происшествия
Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети
#взятка #полиция #задержание
116
Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети

вчера, 20:11

Происшествия
29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности
#поножовщина #домашнее насилие
33
29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности

вчера, 14:57

Происшествия