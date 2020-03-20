27 минут назад
23-летний житель Липецка поверил в порчу и отдал мошеннице 4000 рублей
Липецкие полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 48-летнюю уроженку Тульской области. Женщине вменяют обман 23-летнего жителя Липецка. Полицейские поверяют причастность задержанной к серпии таких преступлений.
- Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и улучшить его жизненную ситуацию. За такую сомнительную «помощь» молодой человек передал незнакомке 4000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Обманутый обратился в полицию, и в ходе комплекса мероприятий оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве - 48-летнюю уроженку Тульской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские располагают информации о причастности задержанной к совершению и других преступлений. Женщина заключена под стражу.
Смешно
Сенсей