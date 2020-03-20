23-летний житель Липецка поверил в порчу и отдал мошеннице 4000 рублей

Липецкие полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 48-летнюю уроженку Тульской области. Женщине вменяют обман 23-летнего жителя Липецка. Полицейские поверяют причастность задержанной к серпии таких преступлений.



20 февраля в Липецке на парковке у торгово-развлекательного центра к 23-летнему горожанину подошла женщина, которая убедила парня в наложенной на него порче.



- Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и улучшить его жизненную ситуацию. За такую сомнительную «помощь» молодой человек передал незнакомке 4000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Обманутый обратился в полицию, и в ходе комплекса мероприятий оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве - 48-летнюю уроженку Тульской области.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Полицейские располагают информации о причастности задержанной к совершению и других преступлений. Женщина заключена под стражу.

