24 минуты назад
Племянник Путина намерен создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин намерен попробовать себя в политике. Он планирует создать конкуренцию действующим ячейкам и попасть в Госдуму.
Новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты. Основная цель партии — участвовать в ближайших выборах в Госдуму, сообщил Путин. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые пройдут 8 сентября. По словам Романа Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке». Сам он намерен принять участие на выборах в Госдуму.
Роман Путин ответил на вопрос о своем отношении к предложенным депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправкам к Конституции о президентских сроках. «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?», — пояснил предприниматель.
Справка
Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк «Западный», в том числе и в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин, 350 млрд руб. В 2012 году бывший оперативник ФСБ Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. В ответ Роман Путин заявил, что его увольнение — месть за разнос, якобы устроенный господину Юрченко президентом на предшествовавшем заседании Госсовета. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо (ИТФ) России.