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24 минуты назад

Племянник Путина намерен создать партию

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#партия #Путин
Племянник Путина намерен создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин намерен попробовать себя в политике. Он планирует создать конкуренцию действующим ячейкам и попасть в Госдуму.

Двоюродный племянник президента предприниматель Роман Путин намеревается создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела», сообщает «Коммерсант». По словам Романа Путина, с февраля этого года движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Основной целью партии является прохождение в Госдуму. Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале. Господин Путин стал председателем движения. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.

Новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты. Основная цель партии — участвовать в ближайших выборах в Госдуму, сообщил Путин. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые пройдут 8 сентября. По словам Романа Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке». Сам он намерен принять участие на выборах в Госдуму.

Роман Путин ответил на вопрос о своем отношении к предложенным депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправкам к Конституции о президентских сроках. «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?», — пояснил предприниматель.

Справка

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк «Западный», в том числе и в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин, 350 млрд руб. В 2012 году бывший оперативник ФСБ Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. В ответ Роман Путин заявил, что его увольнение — месть за разнос, якобы устроенный господину Юрченко президентом на предшествовавшем заседании Госсовета. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
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#партия #Путин

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