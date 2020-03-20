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30 минут назад

Поляки пожелали присоединить Калининградскую область

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#карантин #коронавирус
Поляки пожелали присоединить Калининградскую область

Жители Польши считают, что карантин из-за коронавируса плохо скажется на российском регионе, а его жители окажутся в безвыходном положении.

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а читатели газеты помечтали присоединить российский регион к Польше, пишут «Ведомости». В материале отмечалось, что из-за закрытия границ Польши и Литвы калининградцы оказались в неудобном положении. Вернуться домой из Европы они могут теперь только через Москву или Петербург, а привычный шопинг в Польше теперь невозможен. Польское издание отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области весьма спокойная, выявлены всего несколько случаев инфицирования. При этом в магазинах запасов хватит на месяцы, даже если регион окажется полностью отрезан от остальной части РФ. Польские читатели газеты решили, что будет неплохо присоединить к себе Калининградскую область.

Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призвавших использовать сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для присоединения региона к Польше, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. «Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется", сказал Лысков.

В Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.
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#карантин #коронавирус

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