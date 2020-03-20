30 минут назад
Поляки пожелали присоединить Калининградскую область
Жители Польши считают, что карантин из-за коронавируса плохо скажется на российском регионе, а его жители окажутся в безвыходном положении.
Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призвавших использовать сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для присоединения региона к Польше, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. «Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется", сказал Лысков.
В Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.