Путину написали открытое письмо про коронавирус

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. В нем они требует от правительства и президента России экстренных мер для предотвращения эпидемии коронавируса. Подписать опубликованную петицию может любой желающий.





Авторы петиции обращают внимание на опыт Южной Кореи, Китая и Италии — благодаря ему известно: выявление больше 100 случаев заражения указывает, что число инфицированных на порядок выше, чем показывают официальные данные. «Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, принятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в тексте документа.



Подписать опубликованную петицию может любой желающий. Среди его изначальных 24 подписантов – врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, Алексей Масчан, биолог Ирина Якутенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева, писатели, актеры, популяризаторы науки. По их мнению, действий, которые предприняло правительство, недостаточно, необходим комплекс срочных экстренных мер, которые поддержат людей во время карантина и обеспечат масштабное тестирование на коронавирус. Подписанты потребовали предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест, уточняют



Авторы петиции обращаются не только к властям, но и к простым гражданам и просят их проявить «сознательность и заботу о ближних», особенно с учетом того, что коронавирус «смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями». Инициаторы обращения потребовали от президента и правительства незамедлительно принять комплекс мер, который поддержит людей во время карантина и обеспечит масштабное тестирование на наличие вируса, пишет «Сноб» . Авторы петиции считают, что реальное число инфицированных в РФ может превышать официально зарегистрированные 199 случаев.Авторы петиции обращают внимание на опыт Южной Кореи, Китая и Италии — благодаря ему известно: выявление больше 100 случаев заражения указывает, что число инфицированных на порядок выше, чем показывают официальные данные. «Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, принятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в тексте документа.Подписать опубликованную петицию может любой желающий. Среди его изначальных 24 подписантов – врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, Алексей Масчан, биолог Ирина Якутенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева, писатели, актеры, популяризаторы науки. По их мнению, действий, которые предприняло правительство, недостаточно, необходим комплекс срочных экстренных мер, которые поддержат людей во время карантина и обеспечат масштабное тестирование на коронавирус. Подписанты потребовали предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест, уточняют «Ведомости» . Для этого надо разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации и позволить частным медицинским организациям помогать в борьбе с эпидемией.Авторы петиции обращаются не только к властям, но и к простым гражданам и просят их проявить «сознательность и заботу о ближних», особенно с учетом того, что коронавирус «смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями».