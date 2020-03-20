В мире

43 минуты назад

Американские аналитики говорят о падении стоимости нефти до $3-5

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#нефть #падение рубля

Нефть упала на 60% в этом году, до самого низкого уровня с 2003 года, но это не предел. Некоторые аналитики прогнозируют стоимость барреля по $3-5. Не исключен вариант и с отрицательной ценой.

Участники рынка постоянно испытывают стресс, поскольку цены на углеводороды чуть ли не ежедневно достигают новых минимумов. Это происходит, поскольку Саудовская Аравия и Россия борются друг с другом за долю рынка, пишет Bloomberg. В среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent рекордно упала на 13% до $24,88 за баррель, самого низкого уровня с мая 2003 года. Аналитики и трейдеры пытаются понять, насколько еще может снизиться цена на нефть. Похоже, худшее еще впереди. Ослабление цен продлится от нескольких недель до конца года, говорят трейдеры. Спрос на нефть в начале года упал на фоне пандемии коронавируса.

Аналитики из Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. ожидают, что цены будут снижаться в ближайшие месяцы, а некоторые даже предполагают, что некоторые региональные цены могут стать отрицательными, поскольку рынки пытаются подать сигналы о прекращении поставок, сообщает агентство. Восемнадцать из 20 нефтяных трейдеров, опрошенных Bloomberg, не исключают, что цены, продолжат снижаться до $20 за баррель и ниже. Марка нефти WTI может опуститься до $3-$5, уточняет «Газета.ру».

Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия, напоминает РИА Новости.Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства. Позднее Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.Соглашение ОПЕК и не входящих в нее стран о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.
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#нефть #падение рубля

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