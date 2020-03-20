Здоровье

сегодня, 10:45

Коронавирус: за минувшие сутки новых инфицированных в Липецкой области не выявлено

432
#коронавирус
Коронавирус: за минувшие сутки новых инфицированных в Липецкой области не выявлено
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено, об этом сообщает оперштаб региона.

Напомним, что 19 марта из областной инфекционной больницы после успешного лечения выписали трех человек, у которых 7 марта обнаружили опасную инфекцию.

Из данковского обсерватора, в котором по состоянию на 19 марта находились 33 человека, сегодня выпишут 16 человек. 

В обсерваторе люди находились 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.

432
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ
#ВИЧ
27
Не коронавирусом единым. В 2020 году 55 человек в Липецкой области заразились ВИЧ

вчера, 13:34

Общество
Областная инфекционная больница остается на особом положении
#коронавирус
51
Областная инфекционная больница остается на особом положении

вчера, 13:12

Здоровье
Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан
#коронавирус
57
Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан

вчера, 12:00

Здоровье
Липецкая инфекционная больница получит миллион рублей за успешное лечение больных коронавирусом
#коронавирус #награда
201
Липецкая инфекционная больница получит миллион рублей за успешное лечение больных коронавирусом

18.03.2020 18:57

Здоровье
«Мы даже набрали вес»: из данковского обсерватора выписали первых четырёх пациентов
#коронавирус
3
«Мы даже набрали вес»: из данковского обсерватора выписали первых четырёх пациентов

18.03.2020 14:35

Здоровье
Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы
#коронавирус
41
Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы

18.03.2020 10:14

Здоровье