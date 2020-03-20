Коронавирус: за минувшие сутки новых инфицированных в Липецкой области не выявлено

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено, об этом сообщает оперштаб региона.



Напомним, что 19 марта из областной инфекционной больницы после успешного лечения выписали трех человек, у которых 7 марта обнаружили опасную инфекцию.



Из данковского обсерватора, в котором по состоянию на 19 марта находились 33 человека, сегодня выпишут 16 человек.



В обсерваторе люди находились 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.



