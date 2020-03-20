Здоровье
сегодня, 10:45
Коронавирус: за минувшие сутки новых инфицированных в Липецкой области не выявлено
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено, об этом сообщает оперштаб региона.
Напомним, что 19 марта из областной инфекционной больницы после успешного лечения выписали трех человек, у которых 7 марта обнаружили опасную инфекцию.
Из данковского обсерватора, в котором по состоянию на 19 марта находились 33 человека, сегодня выпишут 16 человек.
В обсерваторе люди находились 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.
Напомним, что 19 марта из областной инфекционной больницы после успешного лечения выписали трех человек, у которых 7 марта обнаружили опасную инфекцию.
Из данковского обсерватора, в котором по состоянию на 19 марта находились 33 человека, сегодня выпишут 16 человек.
В обсерваторе люди находились 14 дней. Все это время за ними велось медицинское наблюдение, измерение температуры тела, контроль анализов на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы на коронавирус отрицательные.
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