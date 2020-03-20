Водителям продлят «зеленый свет» на улице Космонавтов

Фазы работы одного из самых сложных светофорных объектов в Липецке изменили.

Пропускная способность улицы Космонавтов на перекрестке с улицей Циолковского увеличится, сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.



По словам Николая Воронина, «зеленый» на светофоре у перекрестка теперь будет гореть дольше для водителей, которые двигаются по улице Космонавтов.



Еще одно изменение коснётся светофорных объектов на улице Папина. Раньше они включались в 07.10, теперь - в 06.30.



- К сожалению, водители безответственно относятся к выполнению ПДД, особенно по отношению к пешеходам на этом участке дороги, - отметил Николай Воронин. – Поэтому мы приняли такие меры. В скором времени последуют новые, о чем сообщим позже.



Обстановка на улице Папина остается сложной из-за владельцев личного транспорта, которые не хотят в часы-пик выбирать объездные пути. Из этого вытекает задержка общественного транспорта на 10-15 минут.



На решение водителей ехать по улице Папина повлияло перекрытие проспекта Победы от перекрестка с улицей Механизаторов о площади кольцевой, и последующие ограничения на улицах Индустриальной и Второй Индустриальной.



- После согласования с жителями этих улиц мы приняли дополнительные меры, - рассказал Николай Воронин. – Там установили новые знаки, которые запрещают движение грузовым автомобилям. Также скорость движения на двух улицах ограничили до 10 километров в час. Эти нарушения будут фиксировать специальные камеры и сотрудники ГИБДД.