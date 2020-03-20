Общество

24 минуты назад

Водителям продлят «зеленый свет» на улице Космонавтов

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#проспект Победы #Индустриальная #Космонавтов

Фазы работы одного из самых сложных светофорных объектов в Липецке изменили.

Пропускная способность улицы Космонавтов на перекрестке с улицей Циолковского увеличится, сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.

По словам Николая Воронина, «зеленый» на светофоре у перекрестка теперь будет гореть дольше для водителей, которые двигаются по улице Космонавтов.

Еще одно изменение коснётся светофорных объектов на улице Папина. Раньше они включались в 07.10, теперь - в 06.30.

- К сожалению, водители безответственно относятся к выполнению ПДД, особенно по отношению к пешеходам на этом участке дороги, - отметил Николай Воронин. – Поэтому мы приняли такие меры. В скором времени последуют новые, о чем сообщим позже.

Обстановка на улице Папина остается сложной из-за владельцев личного транспорта, которые не хотят в часы-пик выбирать объездные пути. Из этого вытекает задержка общественного транспорта на 10-15 минут.

На решение водителей ехать по улице Папина повлияло перекрытие проспекта Победы от перекрестка с улицей Механизаторов о площади кольцевой, и последующие ограничения на улицах Индустриальной и Второй Индустриальной.

- После согласования с жителями этих улиц мы приняли дополнительные меры, - рассказал Николай Воронин. – Там установили новые знаки, которые запрещают движение грузовым автомобилям. Также скорость движения на двух улицах ограничили до 10 километров в час. Эти нарушения будут фиксировать специальные камеры и сотрудники ГИБДД.
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#проспект Победы #Индустриальная #Космонавтов

Комментарии (3)

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Житель

57 секунд назад
И опять департамент дорог как всегда опоздал со своими решениями. Только после того как люди возмутились. Это говорит о профессионализме его сотрудников.
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Автоводитель

5 минут назад
Наконецто прозрели
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Полдник

9 минут назад
Если ехать утром в центр с 23 го, что по Космонавтов пробка до 8го района , что по Папина , в итоге время в пути одинаковое . Альтернативы нет
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