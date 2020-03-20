Россельхозбанк выдал первый в Липецкой области кредит по программе льготной сельской ипотеки

В Лебедянском офисе Липецкого регионального филиала Россельхозбанка выдан первый ипотечный кредит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Обладателем первого льготного кредита под процентную ставку 2,7% годовых в сумме 1 530 000 рублей на приобретение квартиры стал сотрудник МЧС, житель города Данкова – Игорь Железниченко. Он поблагодарил сотрудников банка за открытое и доброжелательное отношение при сопровождении и реализации проекта на всех этапах: «Это волнительный момент – узнали о программе развития села в прошлом году и решили обязательно воспользоваться моментом. Теперь мы с супругой постоянные клиенты Россельхозбанка! Сами выросли в сельской местности, хотим большую дружную семью. Чтобы дети были здоровы, росли на земле, в комфорте и любили свой родной край».

«Развитие сельских территорий посредствам льготного ипотечного кредитования создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Количество заявок в Липецком филиале уже более 340 на общую сумму свыше 650 млн рублей, отрадно, что подавляющее большинство заявителей – семейные пары», - поделился мнением директор Липецкого филиала РСХБ Алексей Чемыхин.

«В список территорий входят практически все сельские поселки и агломерации Липецкой области, в числе их и привлекательные, с прекрасной природой и хорошей инфраструктурой территории Данковского района. У нас перспективный район – строятся новые производства, появляются рабочие места, развиваются туристические объекты. Мы очень надеемся, что льготные кредитные продукты повысят уровень жизни на селе как места, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее», - отметил глава Данковского района Валерий Фалеев.

Россельхозбанк является флагманом Государственной программы. Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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