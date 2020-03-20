Липчанина признали лучшим форвардом в НМХЛ

Под занавес оборвавшегося сезона наш хоккеист получил признание.

20-летний нападающий «Липецка» Илья Орлов был признан лучшим форвардом Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) по итогам февраля.

Во втором месяце года Орлов сыграл 8 матчей, в которых 6 раз поразил ворота соперников и сделал 7 голевых передач. На его счету два «дубля» и три победные шайбы. Показатель полезности игрока составил «+8».

Добавим, что Орлов стал вторым бомбардиром «Липецка» в завершившемся сезоне. В 30-ти матчах он набрал 33 очка (17 шайб+16 голевых передач). Результативнее него играл только Никиты Вахромеев – в 48 встречах 54 очка (24+30) – 9-й показатель в Лиге.

По итогам февраля лучшим вратарём назвал воспитанник липецкого хоккея Кирилл Ершов, который сейчас выступает за «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Он провёл 7 матчей, в которых пропустил 11 шайб (коэффициент непробиваемости – 1,54). На его счету одна «сухая» игра, а также «сухая» серия из 123 минут.

Лучшим защитником стал Максим Соболев из рыбинского «Полета».

Напомним, что МХК «Липецк» впервые за несколько сезонов не вышел в плей-офф НМХЛ, но в итоге сами игры на выбывание были отменены по решению Федерации хоккея России из-за коронавируса. По итогам сезона «Липецк» занял 11-е место, а победителем турнира по результатам первого этапа был признан дебютант соревнований питерский «Динамо-Юниор».