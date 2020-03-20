Тербунский боксёр стал вторым, два липчанина и два ельчанина - третьими

Липецкие юноши неплохо выступили в первенстве ЦФО.

Первенство ЦФО по боксу среди юношей 15-16 лет (2004-05 г.р.) в Ярославле принесло спортсменам Липецкой области одно «серебро» и четыре «бронзы».

Лучше всех выступил тербунский боксёр Алексей Каленикин из клуба «Русь». В весовой категории до 57 кг он одержал три победы – над Владиславом Сальниковым из Орла, Даньяром Зигангировым из Торжка Тверской области, Денисом Егрищевым из Рязани, причём последнего в полуфинале наш боксер трижды (!) отправил в нокдаун, после чего судьи досрочно остановили бой.

В финале тербунцу противостоял Сергей Тимофеев из подмосковного Ногинска. По мнению судей, в первых двух раундах сильнее был соперник, затем Каленикин перехватил инициативу, мощно провёл третий раунд, но в итоге победу все же отдали бойцу из Московской области. Алексей получил «серебряную» медаль.

Уверенно выступал липчанин Александр Сергеев (на фото) в весе до 52 кг. В 1/8 финала он единогласным решением судей превзошёл соперника из Калужской области, затем переиграл боксёра из Тверской области. В полуфинале Александру противостоял Богдан Прима из Курска, двукратный победитель первенства России и двукратный победитель первенства Европы. Встреча прошла упорно, но верх все же взял фаворит, который затем выиграл и «золото» соревнований. У ученика Алексея Заева и Юрия Иванова «бронзовая» медаль.







По похожему сценарию прошло выступление Игоря Хрипункова из ОК СШОР в тяжёлом весе свыше 80 кг. Он выиграл у калужанина Данилы Бубнёнкова, а в полуфинале уступил будущему чемпиону Юрию Оглы из Донского Тульской области. Итог – «бронза».

На пьедестал почёта поднялись и два елецких боксёра. Никита Парамонов в весе до 46 кг выиграл два боя, и уступил в полуфинале белгородцу Дмитрию Катунину.

Захар Зверев из елецкого клуба "Наследие бокса" в весе до 66 кг тоже победил двух соперников, а затем выдал феерический полуфинальный бой против Джабраила Никерхоева из Шебекина Белгородской области. Мнения судей разделились, в итоге счёт записок – 3:2 в пользу белгородца.

Ещё пятеро боксеров из нашего региона не смогли попасть в число призёров и выбыли после первых боев: Роман Козлов (46 кг, ОК СШОР, Липецк, школа № 42), Сергей Костенников (48 кг, ОК СШОР, Лебедянь), Антон Азарнин (60 кг, СШ № 9, Липецк), Денис Трошин (70 кг, ОК СШОР, Усмань) и Константин Абрамов (75 кг, ОК СШОР, Лебедянь).