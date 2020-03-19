Происшествия

53 минуты назад

Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети

12 1771
#взятка #полиция #задержание
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Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети

Оперативники ФСБ не дали скрыться офицеру полиции с полученной взяткой.

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Видеозапись операции ФСБ по задержанию подозреваемого во взяточничестве майора полиции на улице Доватора в Липецке разошлась по телеграм-каналам.

На видео - действия группы захвата и координатора операции: когда автомобиль майора отъезжает от отдела полиции №3, координатор отдает команду на захват. Автомобиль полицейского блокируют, звучит выстрел. На втором фрагменте видео - задержанный полицейский со скованными за спиной наручниками руками лежит на асфальте. 

Ролики сопровождает сообщение о том, что задержанный «вымогал деньги за решение квартирного вопроса с риелтором».

Напомним, что о задержании полицейского, которое и попало на видео, сегодня сообщил Следственный комитет. Майора полиции и его коллегу взяли с поличным при получении половины взятки в 200 000 рублей.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).

Следствие считает, что полицейские за 200 000 рублей собирались совершить действия в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий.
12 1771
#взятка #полиция #задержание
3

Комментарии (12)

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SeXX

12 минут назад
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Пенсионер

15 минут назад
Справедливый дибил чем больше зарплата тем больше взятки берут .
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Житель

17 минут назад
Так он сам остановился, побыстрей бы ехал и провалилась бы операция, дилетанты
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Перри Мейсон

18 минут назад
Нет буржуев - нет коррупции..
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Ку

19 минут назад
Зачем ему этот Риэлтор нужен был
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???

19 минут назад
Отчетливо слышен звук выстрела, разве был повод для применения оружия? Потом кто там материться в общественном месте?
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Справедливый

22 минуты назад
Плотить достойную зарплату и коррупции не будет
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Вика

22 минуты назад
Всеравно ничего им не будет, выгонят с работы , да и все.
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Вопрос

23 минуты назад
Куда бы тут Навального приклеить и нефть по 19 $.?
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А

31 минуту назад
Вына ещо не доказано , судя что нибуд придумаеть
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