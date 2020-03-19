Происшествия
53 минуты назад
Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети
12 1771
Оперативники ФСБ не дали скрыться офицеру полиции с полученной взяткой.
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Видеозапись операции ФСБ по задержанию подозреваемого во взяточничестве майора полиции на улице Доватора в Липецке разошлась по телеграм-каналам.
На видео - действия группы захвата и координатора операции: когда автомобиль майора отъезжает от отдела полиции №3, координатор отдает команду на захват. Автомобиль полицейского блокируют, звучит выстрел. На втором фрагменте видео - задержанный полицейский со скованными за спиной наручниками руками лежит на асфальте.
Ролики сопровождает сообщение о том, что задержанный «вымогал деньги за решение квартирного вопроса с риелтором».
Напомним, что о задержании полицейского, которое и попало на видео, сегодня сообщил Следственный комитет. Майора полиции и его коллегу взяли с поличным при получении половины взятки в 200 000 рублей.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).
Следствие считает, что полицейские за 200 000 рублей собирались совершить действия в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий.
На видео - действия группы захвата и координатора операции: когда автомобиль майора отъезжает от отдела полиции №3, координатор отдает команду на захват. Автомобиль полицейского блокируют, звучит выстрел. На втором фрагменте видео - задержанный полицейский со скованными за спиной наручниками руками лежит на асфальте.
Ролики сопровождает сообщение о том, что задержанный «вымогал деньги за решение квартирного вопроса с риелтором».
Напомним, что о задержании полицейского, которое и попало на видео, сегодня сообщил Следственный комитет. Майора полиции и его коллегу взяли с поличным при получении половины взятки в 200 000 рублей.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).
Следствие считает, что полицейские за 200 000 рублей собирались совершить действия в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий.
12 1771
SeXX
Пенсионер
Житель
Перри Мейсон
Ку
???
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