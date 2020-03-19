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44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: выписанные пациенты, несчастный случай и отставки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 19 марта.
Внимание липчан сегодня было приковано к выписке вылеченных от коронавируса пациентов. В полдень 19 марта из областной инфекционной больницы выписали тех самых трех человек, у которых 7 марта обнаружили коронавирус. Трое попавших на лечение липчан, прибывших из турпоездки в Италию, оказались людьми с неустойчивой психикой. Они не понимали, почему их нужно было держать в изоляции и почему к ним в боксы входили медики в наглухо закрытых костюмах. После выписки пациентов начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков поблагодарил персонал "инфекционки" за хорошо проделанную работой. Врачей наградили за успешную госпитализацию зараженных коронавирусной инфекцией липчан. Премии будут.
Тем временем 35-летнюю жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе. Она разместила в соцсети сведения, которые услышала от попутчика в автобусе. Мужчина заявил, что видел, как в Данкове перевозили большое количество больных. Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
Сегодня в Липецке стало известно о череде отставок. Прокурор Липецкой области Константин Кожевников освобожден от должности соответствующим указом президента РФ. Ожидается, что новый руководитель областной прокуратуры будет назначен уже в ближайшие дни. Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву. Он планирует уехать в столицу по семейным обстоятельствам: его сын серьёзно влюблен в хоккей, и в столице он сможет проявить себя в этом качестве. В понедельник, 23 марта, должность начальника областного управления энергетики и тарифов покидает Альберт Соковых. О причинах своего ухода с должности он предпочел не распространяться.
Этим утром 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова. Реаниматологи ведут борьбу за ее жизнь. Девочка из-за сложного характера часто ссорилась с родителями. Вчера вечером она пришла домой слишком поздно и сегодня родители заперли ее в квартире. Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под ее окна пришли одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила одноклассницам куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа. Попытка оказалась неудачной.
Тем временем 35-летнюю жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе. Она разместила в соцсети сведения, которые услышала от попутчика в автобусе. Мужчина заявил, что видел, как в Данкове перевозили большое количество больных. Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
Сегодня в Липецке стало известно о череде отставок. Прокурор Липецкой области Константин Кожевников освобожден от должности соответствующим указом президента РФ. Ожидается, что новый руководитель областной прокуратуры будет назначен уже в ближайшие дни. Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву. Он планирует уехать в столицу по семейным обстоятельствам: его сын серьёзно влюблен в хоккей, и в столице он сможет проявить себя в этом качестве. В понедельник, 23 марта, должность начальника областного управления энергетики и тарифов покидает Альберт Соковых. О причинах своего ухода с должности он предпочел не распространяться.
Этим утром 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова. Реаниматологи ведут борьбу за ее жизнь. Девочка из-за сложного характера часто ссорилась с родителями. Вчера вечером она пришла домой слишком поздно и сегодня родители заперли ее в квартире. Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под ее окна пришли одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила одноклассницам куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа. Попытка оказалась неудачной.
SeXX