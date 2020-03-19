Спорт

сегодня, 16:27

МХК «Липецк»: «Это не мы не вышли в плей-офф, это плей-офф….»

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#Хоккей #МХК "Липецк" #коронавирус
МХК «Липецк»: «Это не мы не вышли в плей-офф, это плей-офф….»

В НМХЛ отменили решающие игры, в которые липчане не попали. Но ситуацию в нашем хоккее это не оздоровило.

Недолгим оказалось разочарование болельщиков по поводу того, что МХК «Липецк» впервые за несколько лет не сумел выйти в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Даже если бы наша команда и вошла бы в число сильнейших, бороться за медали ей бы не пришлось. Сегодня игры на выбывание в НМХЛ были официально отменены. Такое решение приняла Федерация хоккея России (ФХР) «В целях заботы о здоровье участников соревнований по хоккею, связанной с вероятностью распространения коронавирусной эпидемии, в соответствии с приказом Минспорта России №216 от 16 марта 2020 года и в связи с введением режима повышенной готовности в регионах РФ».

Окончательные результаты распределение мест среди участников первенства НХМЛ будут определены по итогам регулярного чемпионата, т.е. первого этапа.

В турнире осталось провести один матч: сегодня в Кондопоге встретятся аутсайдеры Западной конференции ГОУР «Карелия» и «Тверичи-СШОР». Результат матча уже ни на что не повлияет, в частности – на положение «Липецка» в итоговой турнирной таблице. Наша команда финишировала 6-й среди восьми команд «Запада».

Отмена плей-офф несколько нивелировала впечатление от неудачного сезона нашей команды, но вообще ситуация в хоккее у нас – швах. Команда выступает в 6-м (!) по силе дивизионе страны (в «голодные» 1990-е выходили в Суперлигу), ее результаты падают. Несколько лет назад перевод хоккейного клуба в Молодёжную лигу объяснили заботой о подрастающих воспитанниках местной школы. Благими намерениями вновь оказалась вымощена дорога в ад. В команде играют в основном иногородние, талантливая местная молодежь стремится уехать из Липецка еще в школьном возрасте. Вот уже и первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков ушёл со своего поста, поскольку его сын серьезно увлекается хоккеем и его позвали в Москву. Даже чиновник такого уровня не видит перспектив для своего отпрыска в Липецке.

Увы, но похожий путь сейчас грозит и липецкому футболу. Затеянный (практически в тайне от общественности) процесс объединения футбольных школ «Металлурга» и городской ДЮСШ №12, по мнению почти всех следующих людей, добьет и «спорт №1». Инициатива, как водится, спущена сверху.

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#Хоккей #МХК "Липецк" #коронавирус

Комментарии (10)

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игорь

12 минут назад
Не удевлюсь если из Звездного Пятерку сделают днище полное
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игорь

16 минут назад
По инициативе губернатора Тульской области принято решение что молодежка города Новомосковск в следующем сезоне будет играть в МХЛ.Все зависит от чиновников.Здесь губернатор из зБЕр кАСсы.угробит до конца и хоккей и футбол.Это было ясно когда он только прише и угробил новый ледовый дворец.Здесь одни пиарщики город превратился в деревню.Нормальные чиновники в Тамбове который в три раза меньше Липецка.Там и футбол и хоккей
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11

32 минуты назад
А оно мне надо, так что ты делаешь на этой ветке, даунито?
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Алкан с ЛТЗ

32 минуты назад
Клоуны! Развалили хоккей!
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Смешно

53 минуты назад
И всё из-за коронавируса! Это он во всём виноват!!!
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Перри Мейсон

53 минуты назад
"Даже чиновник такого уровня не видит перспектив для своего отпрыска в Липецке." Бред какой-то...
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А оно мне надо

57 минут назад
Про этот хоккей читать? Посмотрите что в стране творится. Доллар растет, нефть не берут, цены растут. Какой-то ужас просто творится. Страшно жить.
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Перри Мейсон

сегодня, 16:58
лишь бы что то написать, вы с таким знанием темы это написали)))
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лишь бы что то написать

сегодня, 16:56
Перри Мейсон, лучше бы ты в лужу пукнул
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Перри Мейсон

сегодня, 16:54
Капитализм.. Нет денег--нет спорта..
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