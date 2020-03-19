В Липецкой области небольшие дожди и до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – погода будет неустойчивой, с небольшими осадками.

Днем 22 марта усилится северо-западный ветер – местами до 17 м/сек. Среднесуточные температуры будут опускаться и составят: 20 марта – 5-7 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше климатической нормы, 21 марта – 1-3 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 марта – 0-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами также небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от +9 до +11 градусов.



День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.

