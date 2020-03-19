44 минуты назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +12
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – погода будет неустойчивой, с небольшими осадками.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами также небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от +9 до +11 градусов.
День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.
Валя
Сумасшедший
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Вася