Погода в Липецке

44 минуты назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +12

4 348
#потепление
В Липецкой области небольшие дожди и до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – погода будет неустойчивой, с небольшими осадками. 

Днем 22 марта усилится северо-западный ветер – местами до 17 м/сек. Среднесуточные температуры будут опускаться и составят: 20 марта – 5-7 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше климатической нормы, 21 марта – 1-3 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 марта – 0-2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами также небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 12  градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от +9 до +11 градусов.  

День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза. 
4 348
#потепление

Комментарии (4)

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Валя

27 минут назад
Лучше бы меня в психушку посадили месяца на полтора!
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Сумасшедший

32 минуты назад
Лучше бы до +50, чтобы жара ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Котэ

34 минуты назад
Сегодня провалился в раскопанную канализацию на пр. Победы, нажрался до блевоты...
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Вася

35 минут назад
Лучше бы снег выпал метров двестипятьдесят и мороз ударил градусов тысячавосемьдесят!
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