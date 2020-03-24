«ДОБРОЦЕН»: мы не играем с ценой

Сколько раз в неделю вы заезжаете или заходите в магазин, чтобы купить продукты или какую-то бытовую химию? Кто-то это делает раз в месяц, да и еще и с очень четким списком – чтобы не купить лишнего и тратить меньше. Наверное, это неплохой вариант экономии семейного бюджета. Вместе с Литвиновой Натальей, региональной управляющей ТС «Доброцен», мы предлагаем иной способ и, поверьте, он намного лучше.

– Наталья, в чем секрет популярности ТС «Доброцен» среди покупателей?

– «Доброцен» – это жесткий дискаунтер. В нашей стране таких крайне мало. Что значит – «жесткий»? А то, что мы не химичим с ценами. В большинстве сетей, которые носят дисконтный характер, на самые ходовые товары (так называемые «индикаторы-маячки», по которым покупатели определяют – дорого здесь или дешево) цены занижены, а на остальные позиции сделаны приличные наценки. Вот у нас такой игры с ценами нет. У нас реально дешево. Но это, кстати, совсем не значит, что в нашей сети представлены только дешевые товары. Возьмем для примера - шпроты. В наших магазинах продаются шпроты, как за 27 рублей, так и за 34 и даже 70 рублей. Мы даем выбор покупателю. Поэтому к нам за покупками ездят не только покупатели с не высоким уровнем дохода, но и вполне состоятельные люди. К нам приезжают и на «Жигулях», и на приличных иномарках. Для первых – важнее цена, а для последних – к очень хорошей цене добавляется чистота магазина, качество товара, возможность купить все в одном месте и, конечно очень вежливый персонал.

– Давайте честно, как вам удается держать такие низкие цены?

– Одним предложением на этот вопрос не ответить, потому что слишком много составляющих дают ценовой результат. Во-первых, у нас целая сеть магазинов. Уже сегодня работает 12 супермаркетов в девяти областях 6 федеральных округов, и параллельно к открытию готовятся еще 14, в т.ч. в новых для нас федеральных округах. Такие масштабы позволяют нам получать от поставщиков низкие цены на входе. Во-вторых, формат всех наших торговых точек – магазин-склад площадью 1000 квадратных метров, то есть все товары выкладываются на стеллажи в три яруса, плюс есть паллетная выкладка – у нас нет складов в магазинах и это позволяет держать большой товарный запас непосредственно в зале, снижает расходы на торговое оборудование и так как нет поштучной выкладки товаров на полки, то мы можемминимизировать количество персонала. В-третьих, мы открываем магазины не на центральных улицах городов, не в трафиковых местах, за счет чего получаем привлекательную цену по аренде. Еще один очень важный момент: на наших полках не так много раскрученных брендов. Разумеется, знаковые торговые марки есть, но все-таки упор мы делаем на продукты производителей со всей России. Наши поставщики не вкладываются в раскрутку своего мяса или сметаны, не платят нам ни каких бонусов, поэтому их продукты стоят значительно дешевле, и к тому же у них все свежее и вкусное. Благодаря всем эти факторам нам удается работать на очень низкой наценке и зарабатывать при этом за счет высокого оборота.

– Где вы находите этих неизвестных производителей? Ездите по деревням?

– Вы почти угадали. У нас высокопрофессиональный отдел закупа. Задача специалистов – находить самые лучшие соотношения цены и качества по всем товарам – от продуктов питания до бытовой химии по всей России. Приведу реальный пример: наши сотрудники на одном российском заводе нашли очень дешевую тушенку. Тушенка стоила подозрительно дешево, поэтому появились сомнения в её качестве. В этих случаях мы всегда делаем следующее: несем продукт в инспекцию по качеству, платим свои деньги и проверяем продукт. На счет тушенки нам дали положительное заключение – качественный продукт. К тому же все новые продукты проходят этап дегустации нашими сотрудниками. Да что там сотрудникам, недавно вот заводили новую марку шпротов. И их пробовал наш генеральный директор. Ошибочно думать, что чем дороже товар, тем он качественнее. Мы своей работой доказываем обратное. И в нашем магазине семья из 4-5 человек может на 2000 р купить на целую неделю необходимых себе продуктов и товаров промышленной группы. А знаете, что является самым лучшим доказательством того, что у нас очень дешевая и очень качественная продукция? Два раза в месяц, в день зарплат сотрудников в 21.00 (закрытие магазинов) массово пробиваются чеки – покупки совершает персонал. Для нас это лучший показатель, что торговая сеть «Доброцен» идет правильным курсом.

27 марта в Подгорном открывается Магазин Низких Цен «ДОБРОЦЕН». Ежедневно с 8.00 до 21.00 для вас представлен широкий ассортимент продуктов, промышленных товаров, бытовой химии и многого другого. Подгорное, ул. Титова, 4А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ – вот наш девиз!

Приходите за покупками, мы всегда вам рады!





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