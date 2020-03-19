Происшествия

52 минуты назад

Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки

14 1186
#взятка
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Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки

Задержание произвели оперативники ФСБ, полицейские рассчитывали на взятку в 200 000 рублей.

18 марта на улице Доватора в Липецке проводилась операция по задержанию оперативников уголовного розыска подозреваемых в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, передача части денег происходила под контролем сотрудников УФСБ, которые и задержали полицейских на месте преступления.

«Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере)», - сообщили сегодня в следственном управлении.

По данным следствия, полицейские за 200 000 рублей собирались совершить действия в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий. Вчера они получили 100 тысяч рублей, после чего в дело вступили сотрудники ФСБ.

- Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина будет установлена, их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством и они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - так прокомментировали задержание в областном управлении МВД.

Санкция статьи 290 УК РФ  предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.
14 1186
#взятка
2

Комментарии (14)

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а как?

6 минут назад
Не корысти ради....детишки голодают....
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дед

6 минут назад
сотрудникам УФСБ низкий поклон , ментам пальцы отрубит и отпустит .
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Спрашивается

16 минут назад
КУЛИ МУСОРА?
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Перри Мейсон

17 минут назад
Во, кровавый режим лютует...
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Валетов

23 минуты назад
Фамилии? С какого отдела??
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Клим

24 минуты назад
Черти продажные
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н

24 минуты назад
Да они же не берут взятки,они людей только умеют подставлять,что они честные,а сами хапают обеими руками,правильно сколько верёвочки не виться конец будет.
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Skrip

25 минут назад
Да всего то, долг забирали,человек до зарплаты занимал.
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Жадные дилетанты

25 минут назад
Жадность порождает бедность
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Расстрел

28 минут назад
Это вам не миллиарды! Цирк вчера со стрельбой в жилом районе устроили на 2 часа. Что задержанный на копоте то столько времени лежал. Кого ждали? Генерала?
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