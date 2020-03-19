Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки

Задержание произвели оперативники ФСБ, полицейские рассчитывали на взятку в 200 000 рублей.

18 марта на улице Доватора в Липецке проводилась операция по задержанию оперативников уголовного розыска подозреваемых в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, передача части денег происходила под контролем сотрудников УФСБ, которые и задержали полицейских на месте преступления.



«Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере)», - сообщили сегодня в следственном управлении.



По данным следствия, полицейские за 200 000 рублей собирались совершить действия в пользу взяткодателя при производстве проверочных мероприятий. Вчера они получили 100 тысяч рублей, после чего в дело вступили сотрудники ФСБ.



- Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина будет установлена, их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством и они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - так прокомментировали задержание в областном управлении МВД.



Санкция статьи 290 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

