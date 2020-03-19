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В итальянском городе остановили коронавирус

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#коронавирус #Италия
В итальянском городе остановили коронавирус

Городок близ Венеции пока успешно справляется с пандемией.

В маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента, сообщает издание «Евромаг».

Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения. Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже. Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90%.

Анализы выявили вирус у 3% населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию. Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.

По последним данным в Италии зарегистрировано 35 713 случаев заражение COVID-19,  2 978 человек скончались,  а 4 025 - выздоровели.
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#коронавирус #Италия

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