В мире
сегодня, 13:44
В итальянском городе остановили коронавирус
384
Городок близ Венеции пока успешно справляется с пандемией.
В маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента, сообщает издание «Евромаг».
Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения. Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже. Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90%.
Анализы выявили вирус у 3% населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию. Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.
По последним данным в Италии зарегистрировано 35 713 случаев заражение COVID-19, 2 978 человек скончались, а 4 025 - выздоровели.
Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения. Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже. Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90%.
Анализы выявили вирус у 3% населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию. Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.
По последним данным в Италии зарегистрировано 35 713 случаев заражение COVID-19, 2 978 человек скончались, а 4 025 - выздоровели.
384